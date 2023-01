Calze e collant rappresentano un accessorio imprescindibile per noi donne. Nelle stagioni fredde riescono a donare quel tocco di femminilità in più, soprattutto quando vengono indossate con delle gonne o dei vestiti. Al giorno d’oggi possiamo trovare moltissimi modelli differenti, in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di tutte noi.

In questo articolo ci soffermeremo su tre noti brand e vedremo insieme quali calze e quali collant acquistare per essere comode e allo stesso tempo alla moda, approfittando dei saldi di stagione.

La collezione invernale Goldenpoint

Le tendenze inverno 2022/23 puntano sui collant colorati. Sulle varie passerelle ne abbiamo visti tantissimi, per questo anche il noto marchio Goldenpoint ha puntato in questa direzione, con collant in microfibra da 50 denari disponibili in nove diversi colori, che spaziano dal viola al bluette, dal verde al rosso, dal marrone al bianco.

Sempre per restare in linea con la moda del momento, troviamo collant in microfibra con fantasia floccata maculata o con dettagli cut out se invece si vuole osare di più.

Anche per quanto riguarda le calze, Goldenpoint rimane fedele ai trend del momento, proponendo calze dai diversi colori e fantasie, che risultano essere sempre molto comode da indossare.

I collant e le calze di Calzedonia

Calzedonia è sicuramente uno dei brand più amati e conosciuti, ogni anno capace di stupire con le sue collezioni.

Tra le proposte per questa stagione troviamo i collant con Cashmere motivo trecce, neri o bianchi, ideali per l’inverno, eleganti e caldi allo stesso tempo. Immancabili i collant coprenti cut out sulla gamba, i collant a fantasia geometrica e quelli con glitter e perlescenze.

Le calze invece le troviamo arricchite dall’applicazione di un fiocco sulla parte posteriore, così da farle risultare eleganti e quindi perfette da indossare in occasione di qualche festa.

I collant con fantasia a stampa di Tezenis

I collant con stampa sono sicuramente molto amati da noi donne, infatti non mancano nelle collezioni inverno 2023 dei brand più importanti. Se però vogliamo indirizzarci su un marchio “low cost”, la scelta ideale non può che ricadere su Tezenis. La scelta dei collant è ampia, si va dagli scacchi, per uno stile più underground, alla stampa animalier, ideale da indossare con abiti in tinta unita, per non eccedere con le fantasie. Anche Tezenis offre diversi collant cut out, si passa dai collant a forma di cuore a quelli a forma di rombo, impreziositi da strass o perline.

Per le donne innamorate delle calze parigine, Tezenis propone le “finte parigine”, capaci di dare il classico effetto alla coscia che piace tanto a noi donne.

Saldi invernali 2023

Dopo aver visto quali sono i modelli in voga per questa stagione, non resta che cercare di approfittare del periodo dei saldi. Prima cosa da fare è visitare i siti dei tre brand di cui abbiamo parlato e vedere le offerte disponibili al momento, altrimenti si può optare per altri siti, come ad esempio Amazon e , seguendo sempre i trend del momento, digitare ciò che ci occorre e sperare di trovare l’offerta perfetta!