Le abbuffate dei bagordi e degli stravizi natalizi vi hanno portato a ingrassare e mettere su un paio di chili. Sono tanti i suggerimenti su come dimagrire che si possono seguire, ma i risultati della dieta Kempner sono ottimi e portano risultati in breve tempo. Vediamo come seguirla e il percorso.

Come dimagrire con la dieta Kempner

Per perdere peso ed eliminare i chili in eccesso, è fondamentale prestare particolare attenzione agli alimenti che si consumano e al metodo di cottura. Sapere come dimagrire è importante anche per riuscire a mantenere il proprio peso forma nel corso degli anni. I metodi sono vari, come ben si sa, ma con la dieta Kempner è possibile dimagrire rapidamente e in tempi brevi.

Si tratta di una dieta che aiuta a eliminare i chili superflui in poco tempo. Porta il nome di Walter Kempner, un esperto in questo campo che l’ha ideata e proposta al punto che sono tantissimi i personaggi dello spettacolo, ma anche i food blogger che ne vantano risultati ed elogi. Si tratta di un regime alimentare a base di riso e che possono seguire soprattutto le persone obese, i soggetti che soffrono di diabete e altre persone in modo da ottenere una forma smagliante rapidamente.

Per dimagrire con la dieta Kempner bisogna consumare varie qualità di riso, a cominciare da quello integrale e passando poi per altre varietà, come il riso Venere, il Basmati, ma anche il riso rosso e selvaggio. Come dimagrire grazie al consumo di questo alimento è possibile in quanto si ritiene che il riso sia un alimento ricco di fibre, abbia poche calorie e sazi, oltre ad avere un effetto diuretico.

Una dieta che è assolutamente consigliata in quanto disintossica permettendo di stimolare la diuresi, quindi di liberare le scorie permettendo di dimagrire rapidamente. Si raccomanda di parlarne con un esperto per uno schema alimentare maggiormente appropriato per ognuna di voi.

Dieta Kempner: come seguirla

Il riso è un alimento tipico sia della cucina italiana, ma anche internazionale, proprio perché ricco di tantissimi benefici e vantaggi per il mantenimento della forma fisica. La dieta Kempner, come il nome del suo ideatore, è molto facile da seguire e permette di dimagrire in modo rapido, ma anche salutare.

La dieta Kempner si basa su due fasi importanti: la prima prevede soltanto 800 calorie ed è considerata la più drastica, da seguire soltanto per due settimane. La seconda fase si compone di un regime da 1200 calorie, per un totale di due settimane circa. La prima fase è la più difficile per via del ristretto numero di calorie, ma è anche quella che permette maggiori risultati.

Durante questo periodo, infatti, potete perdere in modo considerevole i chili di troppo, migliorando anche lo stato di benessere, in senso generale. Per dimagrire in modo salutare, questo regime alimentare sfrutta i benefici del riso che, a differenza della pasta, assorbe molta più acqua, oltre a garantire un maggiore effetto saziante.

Ecco un esempio di menù su come dimagrire seguendo questa dieta:

Colazione: tazza di riso bollito, succo d’arancia oppure caffè e tè non zuccherato

tazza di riso bollito, succo d’arancia oppure caffè e tè non zuccherato Spuntino: frutta secca

frutta secca Pranzo: riso integrale, verdure miste o della ricotta magra

riso integrale, verdure miste o della ricotta magra Cena: riso integrale in brodo e della frutta.

Nella seconda parte, si introducono formaggi magri e pesce alla griglia oppure al vapore.

