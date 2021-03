Può capitare che, dopo aver speso risorse per realizzarlo, il tatuaggio non piaccia più e si voglia eliminarlo. Dal momento che si tratta di una operazione che ha i suoi costi, qui è possibile trovare alcuni consigli su come coprire un tatuaggio in modo rapido. Vediamo come fare e il metodo migliore.

Come coprire un tatuaggio rapidamente

I tatuaggi sono espressioni e forme d’arte sempre più in uso tra le giovani (e non). Sono tantissime le persone che li amano e che decidono di recarsi dal tatuatore per disegnare qualcosa d’importante che sia il simbolo di una amicizia, un amore, un evento per marchiarlo sul corpo. Cosa succede se ci si stanca del tatuaggio? Oltre a eliminarlo con l’operazione e varie sedute, ecco come coprire un tatuaggio in modo rapido e senza grossi rischi e senza spendere una fortuna.

Coprire un tatuaggio può essere una soluzione più semplice di quanto si possa immaginare e pensare. Per chi non è soddisfatta del risultato ottenuto, sono diverse le alternative rispetto a un ciclo di sedute di rimozione. Si può nascondere questo disegno sia per un evento come una cerimonia oppure non si vuole che alcune persone come la suocera, il datore di lavoro o altri lo vedano.

Non è necessario ricorrere all’operazione, ma è possibile coprirlo od oscurarlo con alcuni metodi e rimedi. Si può coprirlo con diversi prodotti di bellezza, ma in quel caso è necessario munirsi d’impegno e costanza in modo da ottenere risultati che siano adeguati.

Si può coprire con il make up detergendo la zona per rimuovere qualsiasi impurità e residuo. La pelle deve essere pulita per poter applicare il trucco nel modo migliore. Bisogna applicare del correttore o liquido trasparente che sia più chiaro della pelle tamponando delicatamente. Non appena si è asciugato, applicare il fondotinta del colore della carnagione per coprire il tatuaggio. Infine della cipria trasparente e poi la lacca per fissare il tutto.

Come coprire un tatuaggio: consigli

Per chi è stanco del nuovo tatuaggio poiché ricorda un evento o un momento difficile della propria vita, è possibile coprirlo. A prescindere dall’operazione, i metodi sono diversi. Una soluzione possibile è Cover Plus Tattoo, ma ve ne sono molte altre. Il make up è un rimedio che risolve il problema, ma ci sono altri consigli e suggerimenti utili.

Si può coprire un tatuaggio con un altro in maniera definitiva. In questo caso, le indicazioni sono varie e si possono usare tonalità e colori più scuri rispetto alla propria carnagione per garantire una copertura che sia totale. Si può anche intervenire apportando delle modifiche in modo da cambiare il disegno con interventi che siano mirati e specifici.

In commercio si trovano una serie di prodotti specifici per coprire un tatuaggio che permettono di minimizzarlo e sono super coprenti. I prodotti di bellezza, come correttore, cipria sono sicuramente adatti per coprirlo. Basta saperli applicare in modo corretto e non sfregando troppo.

Nel caso di una area particolarmente estesa, il trucco non è la soluzione più adeguata. In quel caso, si consiglia di applicare degli adesivi o cerotti che sono pensati apposta per coprire il tatuaggio. Sono in vari colori in modo d’armonizzarsi con la pelle.



Come coprire un tatuaggio: miglior rimedio

Oltre ai tantissimi consigli e suggerimenti che sono stati forniti per coprire un tatuaggio, vi è una soluzione considerata la migliore e la più efficace dagli esperti e dai consumatori che lo hanno utilizzato. Si tratta di Cover Plus Tattoo, una crema naturale a copertura totale che in un minuto permette di coprirlo. Nasconde sia tatuaggi che imperfezioni della pelle in breve tempo e senza rischi.

Un prodotto naturale che copre qualsiasi tipo di tatuaggio, anche quelli più scuri. Ha un effetto nature, per cui nessuno si accorge di questo trucco. Un copritatuaggio made in Italy che non causa nessun problema alla pelle. Un coprente totale che si adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle più delicate e sensibili. In modo rapido, permette di coprire il tatuaggio con una sola passata. Grazie a questi benefici, infatti è riconosciuto come la migliore crema copri tatuaggio del momento. Inoltre è in lizza per concorrere per il prodotto dell’anno. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una crema che è usata da tantissimi esperti e artisti del make up per diverse operazioni, alcune anche molto difficili, quali i total cover up per i film o le rappresentazioni a teatro. Una formula consigliata e raccomandata dai professionisti del settore che è efficace. Una crema molto delicata con gli effetti che durano a lungo. Non unge, né sporca ed è priva di sostanze irritanti, per cui la pelle appare morbida e idratata.

Gli esperti la consigliano, non solo perché ha un budget inferiore, rispetto alle operazione di rimozione, ma dona anche risultati sorprendenti. Si può applicare anche da non professionisti. Basta pulire la pelle, applicarla e massaggiare fino a completo assorbimento. Disponibile in tre tonalità: carnagione scura, chiara e media.

Per chi fosse interessato all’acquisto di questo prodotto, dal momento che non è disponibile nei negozi fisici o e-commerce, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo inserendo i propri dati personali e inviare l’ordine. La crema di Cover Plus Tattoo è in offerta al costo di 49€ invece di 82 con la spedizione gratis. Si può scegliere di pagare tramite Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente al corriere alla consegna.