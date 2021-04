Purtroppo l’acne è un problema che affligge moltissime persone e che crea non solo un disagio estetico ed esteriore, ma soprattutto psicologico ed emotivo. Ma non sempre le macchie da acne possono essere causate da problemi ormonali, da stress o addirittura dalla mascherina come in questo ultimo periodo.

Molte volte è anche l’alimentazione che incide positivamente o negativamente sul problema. Vediamo qui di seguito i consigli su come combattere l’acne sul viso a tavola.

Come combattere l’acne sul viso a tavola

L’acne, come abbiamo appena visto, non è causata solo da fattori ormonali o legati a stress ed emotività. Ma può dipendere anche dall’alimentazione o da problemi legati all’intestino o al fegato. O in altri casi, l’alimentazione non la causa, bensì può aiutare a migliorare la situazione, cercando di prediligere un regime più sano ed equilibrato, a base di ingredienti naturali e genuini.

Vediamo quali sono gli alimenti da prediligere per chi soffre di acne.

Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde come gli spinaci, i finocchi, il cetriolo, la catalogna, il cavolfiore, le cime, le coste, ecc, sono ricche di vitamine, sali minerali e fibre che aiutano l’organismo a depurarsi dalle tossine in eccesso. Ma non solo: la funzione detox e la presenza della vitamina E al loro interno favorisce la cicatrizzazione dei tessuti, a migliorare lo stato di salute della nostra pelle e a contrastare l’acne.

Tè verde

Anche il tè verde, come le verdure a foglia verde, è ricco di antiossidanti e aiuta così a contrastare l’acne. Questo perché, essendo in grado di danneggiare l’azione dei radicali liberi, favorisce la rigenerazione cellulare, stimola le tossine ed elimina quelle in eccesso attraverso depurazione e diuresi.

Fagioli

I fagioli sono ricchi di zinco, un tipo di minerale che aiuta a mantenere equilibrati gli ormoni e quindi, di conseguenza, a prevenire la comparsa di brufoli e imperfezioni. Proprio per questo motivo, infatti, i fagioli ci possono aiutare a migliorare il problema dell’acne. Insomma, è un invito a mangiarli di ogni tipo, ma attenzione a non esagerare: causano problemi all’intestino!

Cereali integrali

Come i fagioli, anche i cereali integrali sono l’ideale per chi soffre di acne, brufoletti o imperfezioni sul viso. Attenzione anche in questo caso a non esagerare, magari alternando le tipologie di cereali, perché provocano gonfiore e irritabilità all’intestino. Oltre a ciò, va detto però che questi sono ricchi di magnesio che, come lo zinco, è un tipo di minerale in grado di riequilibrare gli ormoni.

Pesce azzurro

Salmone, arringhe, trote, sardine, ecc: mangiatene a dismisura perché il pesce fa tutto bene, soprattutto per chi soffre di acne. Il pesce azzurro, infatti, è ricco di omega-3 e grazie ai grassi buoni, aiuta a contrastare la comparsa di infiammazioni e quindi, la comparsa dell’acne.

Acqua

Prima fra tutte, l’acqua è l’ideale per depurare il corpo e la pelle dalle tossine in eccesso e regalare al viso uno stato migliore, aiutandola anche a idratarsi quotidianamente.

Agrumi

Infine, gli agrumi come le arance, i limoni e i pompelmi sono ricchi di vitamina C, indispensabili quindi per il nostro fabbisogno giornaliero. Ma non solo: aiutano il sistema immunitario e soprattutto a contrastare la comparsa di segni dovuti all’acne.