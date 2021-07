Con ritmi di vita frenetici e poco tempo a disposizione, asciugare i capelli in modo veloce è spesso una necessità. Anche se sembra complicato avere una bella piega con i minuti contati, delle semplici mosse possono far risparmiare tempo prezioso.

Come asciugare i capelli in modo veloce

Niente più dilemmi e orologio alla mano, ci sono delle tecniche classiche così come nuovi prodotti che vi permetteranno di asciugare i capelli in modo veloce. Di seguito sette consigli adatti a ogni esigenza che, se seguiti singolarmente o abbinati, garantiscono risultati eccellenti!

Strizzare i capelli

Prima di tutto bisogna eliminare l’acqua in eccesso. Perciò, ancora nella doccia, strizzare e agitare i capelli è il primo passo per accorciare i tempi di asciugatura.

I prodotti per capelli

Durante il lavaggio, applicare un balsamo aiuta ad idratare la chioma e ad assorbire meno acqua. Sono molto efficaci anche i prodotti come primer, mousse e conditioner.

Applicati sui capelli umidi, velocizzano sia l’asciugatura che la messa in piega e proteggono dal calore.

Tamponare con un asciugamano in microfibra

Dalla trama più morbida e con un’elevata capacità di assorbenza, l’asciugamano in microfibra è più indicato rispetto al classico di spugna per tamponare la chioma bagnata ed accelerare l’asciugatura. Il suo materiale delicato, inoltre, non increspa né danneggia i capelli.

Il turbante

Con lo stesso asciugamano in microfibra avvolgi i capelli in un turbante, avvolgendoli delicatamente e senza strizzarli troppo. Questa mossa, quando si ha fretta, permette di ottimizzare i tempi: mentre i capelli si asciugano, avremo tempo di preparaci completamente prima dell’asciugatura finale!

Districare i capelli

Per questa operazione è necessario munirsi di un pettine a denti larghi. Per semplificare e velocizzare l’asciugatura è fondamentale, dopo aver lavato i capelli, pettinarli e districarli per eliminare una grande quantità di acqua in eccesso. Questo passaggio è molto utile anche per prevenire una chioma danneggiata e sfibrata ed evitare la formazione di eventuali nodi.

Usare il phon nel modo corretto

Perché sia efficace è preferibile usare il phon ad un getto medio o basso, accompagnato dal diffusore e prediligere una temperatura dell’aria non troppo elevata. Inoltre, dato che le punte tendono ad asciugarsi più in fretta, meglio concentrarsi sulle radici. Attenzione però a non tenere il phon su una zona fissa, c’è il rischio di bruciarsi! Usare l’asciugacapelli con la spazzola è poi sempre valido per ridurre i tempi di questo processo. Per questo, è opportuno dotarsi di spazzole possibilmente in ceramica e con setole naturali: non rendono i capelli elettrici e semplificano l’asciugatura.

Il plopping per i ricci

Se non avete fretta ma non volete usare il phon, questo è il metodo adatto. Requisiti: i capelli ricci. Per asciugarli al meglio, ed evitare il tanto indesiderato effetto crespo, la tecnica del plopping è un ‘must’. Consiste semplicemente nell’avvolgere la chioma all’interno di una t-shirt, come il classico turbante, avvolgere le maniche dietro alla nuca e lasciarli asciugare per un’intera nottata. Ricci setosi garantiti!

