Scopri il segreto delle unghie impeccabili: il primer Acid-Free di Estrosa, facile da usare, senza odori fastidiosi e resistente anche al freddo.

Nel mondo della nail art professionale, la aderenza tra lo strato di base e lo smalto gel è fondamentale per ottenere una manicure che duri settimane senza sbeccarsi. Tra i prodotti più apprezzati troviamo il Primer Acid-Free della linea Estrosa, concepito per garantire stabilità, sicurezza e comfort sia alle estetiste che alle appassionate del fai-da-te.

Caratteristiche tecniche e certificazioni di Estrosa

Il primer è formulato senza formaldeide, toluene, DBP, TPO e DMTA, sostanze spesso vietate dalle normative UE per la cura delle unghie. La sua composizione free-from rende il prodotto adatto a chi ha pelle sensibile o è soggetto a allergie. Inoltre, tutti gli apparecchi e i prodotti Estrosa sono marcati CE, a conferma del rispetto degli standard europei più recenti. Disponibile in flacone da 15 ml, il formato è studiato per un uso professionale in salone ma anche per chi desidera un risultato da spa a casa.

Procedura passo-passo per un’applicazione perfetta

Prima di tutto, occorre preparare l’unghia rimuovendo ogni traccia di oli e limando delicatamente la superficie. Poi, si stende uno strato molto sottile di Primer Acid-Free direttamente sulla lamina naturale, evitando il contorno cuticolare e la pelle. Il prodotto è air-dry, quindi non richiede l’uso di lampade UV/LED: basta attendere circa 30 secondi affinché si fissi. Successivamente, è possibile procedere con la base gel, il colore desiderato e il top coat, sapendo che la base rimarrà salda e senza sollevamenti. L’asciugatura rapida e l’assenza di odori pungenti rendono la fase di preparazione meno stressante per clienti e operatori.

Temperatura, conservazione e consigli pratici

Un aspetto spesso trascurato è la influenza della temperatura sulla consistenza dei prodotti liquidi. Sotto i 13 °C, il Primer Acid-Free può cristallizzarsi, fenomeno visibile soprattutto nei flaconi più piccoli. La cristallizzazione non compromette la qualità, ma il pennello potrebbe rompersi se si tenta di estrarre il liquido freddo. Per evitare inconvenienti, è consigliato lasciar riposare il flacone a temperatura ambiente (20-22 °C) per almeno tre ore prima dell’apertura. Una volta in uso, chiudere bene il tappo e conservarlo al riparo da sbalzi termici garantisce una vita più lunga al prodotto.

Feedback degli utenti e consigli d’acquisto

Le recensioni raccolte mostrano un consenso favorevole: molte estetiste elogiano la facilità di applicazione e la rapidità con cui il primer si asciuga. Alcune clienti sottolineano l’assenza di odori fastidiosi e la sensazione di non “bruciare” la cuticola, aspetto importante per chi ha unghie “grasse”. Anche il rapporto qualità-prezzo è spesso citato come punto di forza, soprattutto nella confezione più grande da 30 ml, ideale per chi lavora quotidianamente su più clienti. Per chi acquista la prima volta, si raccomanda di provare la versione da 15 ml e, se soddisfatti, passare alla confezione economica da 30 ml per ottimizzare i costi.

Il Primer Acid-Free Estrosa rappresenta un alleato indispensabile per chi desidera una manicure duratura, sicura e priva di sostanze nocive. Seguendo le indicazioni di preparazione e conservazione, è possibile sfruttare al massimo le sue potenzialità, garantendo risultati professionali sia in salone che a casa.