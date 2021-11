Soprattutto durante i mesi freddi, un capo che non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba è sicuramente la felpa. Generalmente considerata un must dello stile casual o sportivo, forse non tutti sanno che, con l’abbinamento giusto può trasformarsi nell’elemento cozy chic per eccellenza.

Scopriamo quindi quali sono i diversi modi in cui abbinare la felpa secondo quelle che sono le tendenze del momento.

Come abbinare la felpa per uno stile cozy chic

Se anche voi fate parte di quel tipo di persone che preferiscono vestirsi comodi ma che guardano con una certa ammirazione i look più chic, sappiate che i due stili si possono unire. Il risultato, neanche a dirlo, vi stupirà!

Tutto quello che vi serve per realizzarlo è una di quelle belle felpe che sicuramente avrete già nel vostro guardaroba e qualche consiglio utile su come abbinare questo capo sorprendentemente versatile.

Con un blazer

No, non serve arricciare il naso e partire già scettici. Vi basterà provare per credere! Uno dei modi più originali per fare della vostra amata felpa un capo chic è quello di indossarla sotto ad un blazer. Questo abbinamento andrà anche a sdrammatizzare un outfit dall’aria altrimenti troppo seria.

Meglio optare per una felpa a tinta unita e dai colori neutri, magari in contrasto con un blazer dai colori accesi o con stampa e pantaloni sartoriali o comunque in tessuto.

Come calzature potrete optare per un tronchetto o delle décolleté, meglio evitare invece le sneakers, o più che un effetto mix match sarà un effetto da “non sapevo cosa mettere”.

Con una gonna lunga o midi

Per outfit diverso dal solito potreste provare ad abbinare la felpa con una gonna lunga, magari plissettata o di lunghezza midi. Un’accoppiata che vi donerà in men che non si dica un aspetto naturalmente dolce e femminile.

Anche in questo caso meglio scegliere una felpa dai colori neutri e poco in porta se sia con il cappuccio o meno. Per contrasto, la gonna dovrà essere un po’ appariscente a partire dai colori fino alle stampe. Per quanto riguarda le calzature, in questo caso sono concesse le sneakers (attenzione a nascondere bene il calzino però!), o in alternativa, uno stivaletto. L’abbinamento da non perdere però, è quello che completa il look con un paio di camperos!

Alcuni consigli di stile

Come ogni cosa, l’importante è non esagerare. Meglio quindi scegliere sempre felpe monocolore, dalle tonalità neutre o che, comunque abbiano al massimo una stampa centrale appena visibile. Basterà anche solo la presenza di questo capo infatti, a sdrammatizzare il solito look di tutti i giorni.

Per completare il tutto non scordatevi gli accessori, come orecchini di perle o metallizzati, l’indispensabile tote bag e, magari un grazioso scrunchies per tenere ordinati i vostri capelli. Un’ultima cosa importante da sapere se si vuole adottare questo tipo di look infatti, è che non bisogna trascurare troppo il nostro aspetto, o più che cozy chic il rischio sarà quello di sembrare, semplicemente, disordinate.