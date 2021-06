Come abbinare il bianco in estate: tutti gli accostamenti più cool per dei look sempre perfetti e trendy.

Come abbinare il bianco in estate

Raffinato, basic ed extra chic: il bianco è il colore più cool dell’estate. Perfetto da indossare in qualsiasi occasione, in base alle diverse sfumature si adatta a ogni tipo di incarnato.

Il bianco ghiaccio è perfetto per chi ha una pelle fredda, mentre chi ha un incarnato più caldo può optare per un bianco con punte di giallo. Ciò è valido per i capi che contornano il viso, mentre c’è la massima libertà per la parte inferiore del corpo. Inoltre, il bianco è l’ideale anche per chi desidera far risaltare la tintarella.

Gli abbinamenti che si possono realizzare con questo colore sono davvero moltissimi.

Dai classici total white, col denim o con il marrone, si passa poi ad accostamenti più strong, come quelli con colori accesi o fantasie animalier. Il segreto, come sempre, sta nello sperimentare e non aver timo di azzardare anche accoppiamenti non canonici.

Come abbinare il bianco in estate: i classici

Si parte con un super classico: il total white. In estate, tra gli outfit più belli ci sono sicuramente quelli realizzati con capi interamente bianchi.

Un must have è il lino: pratico e leggero, è il tessuto che meglio si adatta per un look boho, ma anche minimal chic. Con un completo due pezzi ampio si è perfette sia per andare in spiaggia che per un aperitivo chic. Il tutto, poi, diventa ancora più glam se abbinato a una borsa in paglia e a delle zeppe ai piedi.

Altro look super classico è quello composto con capi bianchi e denim. Si passa dai più tradizionali shorts o jeans estivi con una camicetta, alla salopette con una t-shirt sotto. Per un look casual e street style basterà mettere ai piedi delle sneakers.

Marrone e bianco, un’accoppiata da sempre vincente. Giocare con queste due tonalità è davvero semplice e si possono realizzare dei look per niente scontati. Per valorizzare al meglio il marrone, si possono scegliere delle ciabatte stile Birkenstock o dei sandali alla schiava.

Come abbinare il bianco in estate: viva la fantasia

Ma non solo abbinamenti classici: con il bianco è possibile creare delle accoppiate anche con sfumature accese e fantasie.

Uno degli accoppiamenti più cool dell’estate è il bianco con l’arancione. Top arancio e white shorts ed ecco realizzato il look perfetto per andare in spiaggia o per una passeggiata in città.

Anche il verde si presta benissimo per essere abbinato al bianco. Si può scegliere un verde smeraldo per un look adatto a cerimonie eleganti, ma anche un top verde a fiorellini per un outfit sicuramente più easy e casual.

Infine, l’accoppiata che non ti aspetti : bianco e stampe animalier. Ebbene sì, sfatiamo il mito che il leopardato, il pitonato e tutte le altre stampe d’ispirazione animale stiano bene solo con il nero. Anche il bianco sa tirare fuori il loro meglio, soprattutto in estate. Attenzione però a non mixare altri colori e a non esagerare.