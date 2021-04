Tutti i colori di ombretti più in voga per la primavera 2021 e le palette da non lasciarsi scappare.

Colori ombretti primavera 2021

La primavera chiama colori, toni vivaci e allegri, sia nell’abbigliamento, nella nail art e nel make-up.

Gli occhi saranno ancora il punto focale del make-up, vista la presenza costante delle mascherine.

Lasciamo però all’inverno i toni scuri, gli smokey-eyes intensi e diamo invece via libera alle sfumature più colorate. Gli ombretti che vanno per la maggiore sono quelli con tonalità pastello, con toni caldi che vanno dal marrone al rosa, ma anche con tonalità più fredde, dal verde all’azzurro.

Si alterneranno cialde completamente matte e altre con un finish super luminoso, con brillantini o effetto metallizzato.

Per dare un’idea di migliore degli ombretti più in voga del momento, ecco una carellata di palette da non lasciarsi scappare: tre low cost e altre tre con un costo più alto.

Le palette imperdibili

Si parte subito con le tre palette low cost. Innanzitutto, la Revolution pro rockstar shadow black edition, che costa meno di 20 euro. Diciotto diverse tonalità, che comprendono principalmente toni caldi, dal bordeaux al rosa.

L’ideale per chi è alle prime armi e vuole iniziare a giocare con il trucco occhi.

Kiko Milano si è superata realizzando la piccola palette Mood boost mad for colour eyeshadow palette, che costa € 14,99. Esiste in due diverse versioni: una con toni che vanno dal pesca al marrone e l’altra con sfumature più dorate. Perfetta da tenere in borsa.

Non può mancare Essence con la Daily dose of Energy a soli 4 euro. Una piccola palette con 9 cialde dai toni rosati, arancioni e dorati. Esiste anche la Daily dose of Love con tonalità rosate. Entrambe hanno sia cialde opache che altre con brillantini. Perfetta per i look più semplici, ma anche per realizzare make-up più strutturati.

Tra palette che possiamo definire preziose, non si può non citare la magnifica Dior 3 couleurs Tri (O)blique. Si tratta di un’edizione limitata dal costo di € 57,90, venduta in due diverse versioni. La caratteristica principale di questa mini palette è il suo essere assolutamente glow e luminosa, in pieno stile Dior. I tre colori presenti sono rosa, oro e marrone. Sono presenti anche due pennellini per l’applicazioe degli ombretti, che possono essere usati anche come illuminanti.

Nella palette di Natasha Denona Circo Loco palette non mancano i colori freddi, molto più difficili da trovare nelle palette. Sono presenti moltissimi blu, opachi e luminosi, un verde luminosissimo, un grigio che è un bagno di luce. Non mancano i toni caldi, come l’arancione matte e luminoso, l’oro e il ruggine. Si tratta di una palette per chi ama sperimentare e giocare con il make-up. Il costo è abbastanza elevato, € 126,00, giustificati dall’estrema qualità degli ombretti.

L’ultima palette è la Too Faced That’s my jem palette, con otto diversi ombretti, suddivisi, anch’essi, tra opachi e luminosi. I toni sono principalmente pastello, con una nota dominante di lilla. Non mancano una cialda dorata super luminosa e un colore scuro per intensificare i look.

Leggi anche: “Moda color sorbetto: la primavera 2021 si tinge di toni super freschi”.