Chi non ha mai deciso di stravolgere la chioma in estate? È come se l’arrivo della stagione più calda dell’anno portasse con sé il desiderio di cambiamento e la voglia di uscire dalla propria comfort zone, sempre rimanendo fedeli alla propria personalità e ai propri gusti, ovviamente.

Tra il cambio di guardaroba, di scarpe, gli esperimenti di makeup e manicure, anche i capelli possono in egual misura farci cambiare stile e farci sentire al top delle tendenze.

L’estate 2022 sembra stia portando una ventata di colore e vivacità anche per quanto riguarda i capelli; tra sfumature, colpi di sole, balayage e tinte luminose, c’è anche chi opta per un tocco di colore (o due) in più: il color block.

Tale tecnica sembra piacere molto anche alle celebrità e Margherita Vicario ne è la prova concreta. La cantautrice, infatti, ha da poco sfoggiato un nuovo look specchio della nuova tendenza: un color block formato da un castano scuro sotto e un biondo chiaro ma caldo, sopra. L’effetto è sbarazzino, audace e grida personalità!

Color block hair: che cosa sono e come realizzarli

Se prendiamo come esempio il nuovo look di Margherita Vicario, ci accorgiamo subito che la peculiarità sta proprio nell’avere la chioma divisa in due “blocchi” di colore distinti e visibili.

La cantautrice, infatti, ha deciso di passare da un balayage caldo a uno stile molto più strong e vivace: due colori agli estremi, ossia il castano cioccolato sotto e il biondo caldo sopra giocano totalmente sui contrasti e mettono anche in risalto i lineamenti del suo viso.

La tecnica del color block è molto precisa e per realizzarla al meglio bisogna affidarsi a dei professionisti del settore. Ad ogni modo, si deve sempre partire dalla disposizione del colore sui capelli; essi devono infatti essere divisi da una linea retta che deve creare, letteralmente, due blocchi distinti. Il primo, deve essere nella zona della nuca, il secondo nella parte superiore, che avrà il compito di portare luce a tutta la chioma.

Tendenzialmente si procede tenendo il colore più scuro sotto e andando con il colore più chiaro e luminoso sopra; una sorta di contouring sui capelli che serve a mettere in risalto maggiormente i lineamenti del viso, il colore degli occhi e donare armonia a tutta la figura. Tuttavia, per le più coraggiose, si potrebbe optare anche per la tecnica inversa: il colore più chiaro e luminoso sotto e il colore più scuro su tutta la chioma.

La scelta è molto soggettiva e dipende molto da quanta voglia avete di sperimentare e giocare sulle colorazioni, ma sicuramente si tratta di una tecnica che, in ogni caso e in ogni forma, non vi farà passare inosservate!

Non solo colori neutri: il color block è anche coloratissimo!

Margherita Vicario ci ha mostrato un color block dai toni caldi ma super luminoso; ha lasciato da parte colorazioni vivaci e ha prediletto qualcosa che, per quanto sia comunque di impatto e decisamente a “effetto sorpresa”, rimane nel complesso sobrio e glam.

Nel caso in cui vogliate stravolgere completamente la vostra chioma, potreste sempre pensare di scegliere colori accesi e in totale contrasto gli uni con gli altri. Pensate a Billie Eilish, quando sfoggiò un color block hair decisamente fuori dagli schemi: base nera corvino e testa verde acido extra acceso! La tecnica del color block, dunque, è un esperimento cromatico che può anche divertire: se volete un risultato più pop, optate allora per contrasti netti e carichi, appunto, di colore!