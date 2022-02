Su Canale 5 è arrivata “Fosca Innocenti”, la nuova mini serie di quattro episodi che vede protagonista Vanessa Incontrada. Nel cast anche Claudio Bigagli. Scopriamo di più sull’attore.

Chi è Claudio Bigagli

Non sappiamo molto sull’infanzia di Claudio Bigagli.

Sappiamo però che nasce a Montale, in provincia di Pistoia, l’8 dicembre del 1955 ed è del segno del Sagittario.

Si appassiona alla recitazione fin da piccolo, cosa che lo porta, una volta adulto, ad iscriversi all’Accademia nazionale di arte drammatica a Roma. Successivamente intraprende la carriera teatrale entrando nella compagnia di Dario Fo.

Il debutto dopo il teatro e la carriera al cinema e in televisione

Nel 1976 Bigagli esordisce al cinema con “Al piacere di vederla” film tratto da un romanzo e diretto da Marco Leto. Ma lo abbiamo visto in altri film tutti italiani come “Mediterraneo”, “La bella vita” e anche i due film di Federico Moccia che hanno reso celebre Riccardo Scamarcio, ovvero “Tre metri sopra il cielo” ed “Ho voglia di te”.

Prima di “Fosca Innocenti”, Claudio Bigagli ha preso anche parte a diverse altre fiction di successo come la nona stagione di “Don Matteo” e “Il nome della rosa”.

Vita privata e curiosità

Claudio Bigagli è molto riservato e così come non si conosce nulla della sua infanzia, non si sa niente anche riguardo alla sua vita privata e sentimentale, non sappiamo infatti se sia single, sposato o se abbia figli. Abbiamo però qualche curiosità sull’attore.

Sapete, per esempio, che coerente con la sua personalità riservata Bigagli non possiede alcun account social? Claudio Bigagli inoltre è stato anche sceneggiatore per “Il guerriero Camillo”, del 1999 e “Commedia Sexy” degli anni 2000, due film cult del cinema all’italiana.