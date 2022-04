Lo scorso 14 marzo abbiamo visto le luci della casa del Grannde Fratello Vip spegnersi, almeno fino alla prossima stagione. Eppure, se c’è qualcosa che non è venuto meno è l’interesse per le sorella Selassié ed in particolar modo per Jessica, vincitrice della sesta edizione.

Clarissa in una diretta su Instagram, ha dato alcuni aggiornamenti su cosa sta succedendo nella loro vita di tutti i giorni. Inutile dire che le domande sulle sorti dei “Jerù” non sono mancate. Del resto, sono molti i follower che spererebbero in cuor loro che tra Jessica e Barù possa veramente nascere qualcosa.

Gf Vip, Cosa ha detto Clarissa su Jessica?

Nel corso della live sui social Clarissa ha spiegato che Jessica sta avvertendo della stanchezza in questo periodo e che dorme poco: “Sta facendo uno shooting.

È solo un po’ stanca in questi giorni, sta dormendo poco in questi giorni […] però bisogna lavorare e noi lavoriamo…” sono state le parole della ex gieffina riportate da Funweek.

La mamma delle sorelle Selassié: “Con Barù si stanno sentendo”

Su Twitter, in queste ultime ore, diversi utenti hanno fatto poi sapere che la madre delle sorelle Selassié ha affermato, attraverso un commento nella diretta che Jessica e Barù si starebbero sentendo: “La mamma delle sorelle ha scritto in diretta rispondendo alle solite domande su Jessica e Barù scrivendo “si stanno sentendo in questo momento”.

Ma penso sia una presa in giro anche perché mica stava là”. Un altro utente sempre sui social ha osservato: “Si ma se ne dai risalto se ne parla ancora di più mi sembra logico, aggiungo che è la stessa Clarissa ad avere risposto e “spillato” a domande pertinenti a loro due e rimarca la cosa del Twitter killer”.