Clarissa Selassié ha confessato che sua sorella Lulù a suo avviso non sarebbe in grado a suo avviso di partecipare all’Isola dei Famosi.

Clarissa Selassié: la sorella Lulù all’Isola

Per Clarissa Selassié sua sorella Lulù non sarebbe assolutamente in grado di “sopravvivere” all’Isola dei Famosi.

La principessa etiope si è fatta conoscere dal grande pubblico con il GF Vip 6 dove ha iniziato una liaison con Manuel Bortuzzo. Oggi i due vivono insieme a Roma e in tanti sono curiosi di sapere quando li rivedranno in tv. Clarissa ha ammesso che non parteciperebbe all’Isola dei Famosi insieme a sua sorella: “No con lei assolutamente no, perchè non potrebbe stare un giorno là, perchè ama mangiare e odia gli insetti, non ce la farebbe”, ha dichiarato.

Clarissa Selassié all’Isola dei Famosi

Clarissa Selassié ha dichiarato che a lei non dispiacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi ma ha anche ammesso che come sua sorella Lulù, probabilmente neanche sua sorella Jessica sarebbe in grado di trascorrere serenamente il suo tempo in Honduras: “Sicuramente Lulù non riuscirebbe mai a sopravvivere la fame, lo so per certo. Jessica invece forse la noia, io invece so gestire sia la noia e la fame”, ha affermato.

Le tre stupiranno i fan prendendo parte a una delle prossime edizioni del reality show? I fan del programma sono impazienti di saperne di più.

Le tre hanno anche un fratello (Christian) e molti sono curiosi di sapere se anche lui prima o poi prenderà parte a uno show televisivo insieme a loro.