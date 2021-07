Molto riservata e per niente proiettata verso il mondo del gossip dello spettacolo: ecco chi è Clarissa Franchi, fidanzata del difensore del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo.

Clarissa Franchi chi è

Su di lei si sa pochissimo. Le uniche informazioni trapelate al grande pubblico le si hanno grazie ad alcune parole di Giovanni Di Lorenzo in vecchie interviste.

Clarissa Franchi è infatti proprio la fidanzata del calciatore, con cui ha avuto anche una figlia, Azzurra. Mora, occhi scuri e fisico snello, possiede una bellezza pura e pulita.

Il suo profilo Instagram è privato e conta solamente poco meno di 1500 followers, segno che la giovane ragazza non è per niente proiettata verso il gossip o il mondo dello spettacolo.

Non quindi la classica Wag girl, ma, come Alessia Elefante, fidanzata di Donnarumma, una donna molto riservata e gelosa della sua privacy e di quella della sua famiglia.

Un’informazione sulla vita privata però si sa: Clarissa Franchi si è infatti laureata nel febbraio 2019 con la massima votazione: 110 e lode.

Clarissa Franchi chi è: la relazione con Di Lorenzo

Clarissa Franchi e Giovanni Di Lorenzo sono fidanzati sin da giovanissimi.

Lo scorso 9 maggio 2020 è nato il frutto del loro amore: la figlia Azzurra. Con un post su Instagram, infatti, il difensore annunciava a tutti i suoi followers il lieto evento.

Nonostante la Franchi non lasci spazio al gossip sui suoi social, alcune parole del compagno nel corso di un’intervista fanno comprendere quanto i due siano legati da un amore profondo. Nel 2019, in occasione del suo ingaggio nel Napoli, Di Lorenzo ha infatti dichiarato:

Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Ha fatto un percorso importante con l’università e si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati.

Una delle passioni della coppia sono i viaggi. Di Lorenzo ha infatti raccontato:

Quando abbiamo due o tre giorni liberi viaggiamo, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli.

Da quando è nata la figlia, il fulcro della vita della coppia si è spostato su di lei.

Clarissa Franchi chi è: compagna di un campione

Giovanni Di Lorenzo, classe 1993, è uno dei giocatori scelti da Roberto Mancini per essere nella rosa dei calciatori della Nazionale per gli Euro 2020.

Originario della provincia di Lucca, inizia a giocare giovanissimo, prima con il ruolo di attaccante e poi come terzino destro. Un avvenimento importante accade nel 2011, quando approda in Serie B con la maglia della Reggina. Milita nel Matera dal 2015 al 2017, anno in cui si sposta all’Empoli, che dalla Serie B viene promosso in Serie A. A 25 anni, quindi, Di Lorenzo, si trova a giocare contro i più grandi campioni delle squadre italiane di Serie A.

Il 7 giugno 2019 viene acquistato dal Napoli, squadra in cui milita attualmente e con cui vince la Coppa Italia contro la Juventus nel giugno 2020. Viene scelto, inoltre, da Roberto Mancini, per essere uno dei 26 giocatori della Nazionale italiana in occasione degli Euro 2020.