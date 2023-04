Citadel su Prime Video: il cast della serie tv

Citadel è una nuova serie tv di spionaggio ad alta tensione che debutterà su Prime Video. Una serie tv molto avvincente, destinata a conquistare il pubblico. Scopriamo insieme il cast.

Citadel arriva su Prime Video



Dal 2018, Amazon è impegnato nella realizzazione di un progetto davvero molto ambizioso, che coinvolge diversi Paesi del mondo. Si tratta proprio della serie tv intitolata Citadel, che debutterà il 28 aprile su Prime Video. È una cosa nuova e innovativa. Non si tratta di un unico show di produzione internazionale, ma di un franchise che prende il via dalla versione americana, seguita dai fratelli Russo. Sono già in corso di sviluppo altre tre produzioni, una italiana, una indiana e una messicana. “Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone – è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane e Nadia Sinh sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick, che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo” è la trama ufficiale della serie tv. Le varie produzioni si intrecceranno tra loro, con crossover e riferimenti alle altre serie.

Citadel: il cast della serie tv

Il cast della serie tv Citadel è ricco di nomi di alto livello e attori molto conosciuti. Della serie americana fanno parte Priyanka Chopra Jonas (Quantico) e Richard Madden (Game of Thrones), nei panni dei protagonisti Mason Kane e Nadia Sinh. Presenti nel cast anche Stanley Tucci (Il Diavolo veste Prada), Ashleigh Cummings (NOS4A2) e Roland Muller (Sluborn), che interpretano rispettivamente Bernard Orlick, Abby Conroy e il terzo sia Anders Siljie che Davik Siljie. Nella versione americana sono presenti anche Lesley Manville, nel ruolo di Dahlia Archer, Osy Ikhile, nel ruolo di Carter Spence, e Caoilinn Springall, nel ruolo di Hendrix Conroy. Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg si sono occupati della sceneggiatura e sono anche produttori esecutivi insieme a Patrick Moran, Mike Larocca, Joe e Anthony Russo.

Nel cast della versione italiana della serie troviamo Matilda De Angelis (The Udoing) nel ruolo della protagonista. Fanno parte del cast anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schьtz. La versione italiana è co-prodotta da Amazon Studios e Cattleya, con Gina Gardini (Gomorra, ZeroZeroZero), anche showrunner, Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini come produttori esecutivi. La regia è stata affidata ad Arnaldo Catinari (Suburra) e alla sceneggiatura troviamo Alessandro Fabbri (1994). Il cast dell’edizione indiana è composto da Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, mentre la produzione è nelle mani di Raj Nidimoru, Krishna D.K. e ovviamente Amazon Studios.