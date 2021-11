Un’insegnante in Cina è risultata positiva al Covid. I bambini sono rimasti bloccati a scuola anche di notte. Gli studenti trattenuti sono circa 35, con un’età compresa tra i 7 e i 12 anni.

Cina, insegnante positiva al Covid: bambini trattenuti a scuola per ore

L’insegnante è risultata positiva al Covid. I bambini, circa 35 studenti tra i 7 e i 12 anni, sono stati trattenuti per ore dentro una scuola elementare. Questo è quanto riportato dal sito statunitense Bloomberg. Il fatto è accaduto lunedì 1 novembre in un istituto di Pechino. I genitori dei bambini si sono radunati fuori dalla struttura per riuscire ad avere notizie dei loro figli. Il preside si è presentato intorno a mezzanotte, per dire loro che gli alunni erano stati sottoposti al tampone e che avrebbero trascorso la notte a scuola in attesa dei risultati.

Cina, insegnante positiva al Covid: bloccati a scuola di notte

Il dirigente scolastico ha chiesto ai genitori di portare vestiti, piumoni e cuscini per far trascorrere la notte a scuola ai loro figli. Ha detto loro che, il giorno successivo, i bambini sarebbero stati trasferiti nei campi di quarantena. I genitori erano subito corsi davanti all’istituto per avere notizie dei figli, probabilmente nella speranza di portarli a casa. Questo non è stato possibile, la scuola ha deciso che non li avrebbe fatti uscire.

Cina, insegnante positiva al Covid: la scuola è chiusa

Come ripostato dalla Bbc, la scuola in questione è stata momentaneamente chiusa. Fin dall’inizio della pandemia, le misure di contenimento anti-Covid in Cina sono state molto duri. Ancora oggi, a distanza di quasi due anni, le regole continuano ad essere molto rigide.