Il sindaco di Codroipo (Udine) Fabio Marchetti ha firmato un’ordinanza per stabilire che la scuola primaria situata in via 4 Novembre rimarrà chiusa per 7/8 giorni a causa di un’elevato rischio di contagio per i bambini riscontrato in 11 classi di due primarie.

Sono oltre 200 gli alunni che rimarranno a casa in didattica a distanza.

Scuola chiusa a Codroipo

La chiusura riguarda soltanto un plesso ed è una misura preventiva che riguarda 233 allievi e coinvolge le rispettive famiglie, con l’obiettivo di far rientrare tutti in sicurezza nel giro di massimo 8 giorni. La decisione, ha spiegato il primo cittadino, è stata presa in accordo con il dirigente scolastico e il Dipartimento di prevenzione a seguito della constatazione della massiccia diffusione dell’infezione da Covid.

Scuola chiusa a Codroipo: altre classi in quarantena

Oltre a questo provvedimento, il sindaco ha emanato altre misure che coinvolgono sempre le scuole del territorio. In quella dell’infanzia di via Politi, ha riferito il sindaco, una classe è rientrata dalla quarantena, ma ve ne sono entrate altre due.” In questo caso non è stata ritenuta necessaria la chiusura del plesso in quanto il tracciamento è assicurato“, ha sottolineato. Sempre da martedì 2 novembre è finita in isolamento anche un’altra classe di una primaria, situata nel plesso di via Friuli, mentre sono già in quarantena da alcuni giorni altre due classi della secondaria di primo grado con sede nel centro studi.