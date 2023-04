Ciglia finte magnetiche: cosa sono e come si mettono

Le ciglia finte magnetiche sono uno dei trend degli ultimi anni in fatto di make up. Vediamo insieme, all’interno di questo capitolo, cosa sono e come si mettono.

Le ciglia finte magnetiche: cosa sono?

Le ciglia magnetiche sono delle ciglia finte che si possono applicare in maniera semplice e veloce senza dover ricorrere a colla o adesivi e rappresentano quindi una grande opportunità per tutte coloro che vogliono ravvivare il proprio sguardo senza impiegarci troppo tempo. Le ciglia finte magnetiche sono una rima di ciglia finte disposte su un filo metallico sottile che ne rappresenta la base di appoggio. Vengono appunto definite “magnetiche” per la presenza di un magnete situato in posizione centrale, oppure due ai lati. Ci sono diversi tipi di forma, da quelle più semplici a quelle più voluminose, in modo da poter scegliere quella che più preferite in base all’occasione. Le ciglia finte magnetiche vengono vendute a set di quattro pezzi, due per ogni occhio, così che basta applicare la coppia di ciglia finte “mettendo in mezzo” le ciglia vere, posizionandone quindi una sopra e l’altra sotto. I magneti faranno in modo che le ciglia finte si fissino tra di loro.

Come si mettono le ciglia finte magnetiche?

Innanzitutto sappiate che applicare le ciglia finte magnetiche è davvero una procedura semplice e veloce allo stesso tempo. Come ogni cosa però c’è bisogno di un pò di pratica, dopo di che vedrete che applicare questo tipo di ciglia vi verrà del tutto naturale. Vediamo ora gli step da seguire per un’applicazione corretta delle ciglia finte magnetiche:

Prima di applicare le ciglia ci si può tranquillamente truccare.

Si può decidere se, prima di mettere le ciglia finte, applicare un pò di mascara su quelle naturali, in modo da regalare al risultato finale un aspetto più omogeneo e naturale. Ovviamente le ciglia finte magnetiche possono essere applicate anche senza mettere prima il mascara su quelle vere.

Dopo di che bisogna prendere l'applicatore per ciglia finte, posizionare le due ciglia sull'applicatore, dopo di che vanno applicate, una sopra e una sotto, alle ciglia naturali. A dirlo sembra difficile, ma in realtà è più facile di quanto si possa immaginare e, dopo un paio di volte che lo si è fatto, non avrete più problemi.

Per rimuovere le ciglia finte magnetiche bisogna sfregare leggermente i magneti tra loro in modo che si separino e lascino libere le ciglia vere. Questo è un passaggio che va fatto con delicatezza, sennò si rischia di rovinare le ciglia naturali e di irritare l'occhio.

Una volta rimosse è bene pulire con un detergente neutro le ciglia finte magnetiche, in modo che non si rovinino.

Per concludere, se avete gli occhi piccoli è bene optare per ciglia finte magnetiche corte, se invece avete gli occhi grandi è meglio scegliere delle ciglia finte magnetiche più lunghe e voluminose.

Le ciglia finte magnetiche rappresentano quindi una ghiotta occasione per valorizzare lo sguardo e renderlo ancora più unico e originale. Il fatto poi che non occorre utilizzare colle o adesivi rende questo tipo di ciglia finte le preferite da noi donne.