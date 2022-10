Chiara Nasti è finita ancora una volta nella bufera. La compagna del calciatore Mattia Zaccagni ha spiegato ai seguaci il motivo per cui non è vaccinata contro il Covid-19 e le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Chiara Nasti nella bufera perché non è vaccinata

In attesa del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni, Chiara Nasti si è concessa un po’ ai suoi fan. Via Instagram, ha risposto alle curiosità dei seguaci e una di queste chiedeva: “Perché hai deciso di non vaccinarti?“. Come al solito, l’influencer napoletana ha risposto senza peli sulla lingua, ben consapevole di scatenare una bufera.

Perché Chiara Nasti non si è vaccinata?

Chiara ha risposto:

“Ma era proprio necessario? Alla fine ho fatto bene non è cambiato nulla. Probabilmente con il vaccino avrei anche avuto dei problemi. Odio gli obblighi faccio sempre l’opposto”.

La Nasti ha accompagnato il suo messaggio con tante faccine che ridono, dettaglio che ha fatto infuriare ancora di più gli haters.

Le critiche a Chiara Nasti

Chiara non si è vaccinata perché non lo riteneva necessario. Il suo pensiero ha fatto infuriare parecchie persone, non tanto per la scelta di aderire o meno alla campagna vaccinale, quanto per l’ironia delle emoticons. Su Twitter le sue parole sono diventate virali, ovviamente accompagnate da infinite critiche.

Tra i cinguettii, si legge: “Vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino” oppure “La stupidità di questa donna andrebbe studiata e sono seria ci dev’essere una spiegazione scientifica per questa idiozia” o ancora “‘Odio gli obblighi faccio sempre il contrario’ cuore non si trattava di comprare un paio di mutande ca*ate e indossarle, ma di salvaguardare la salute nazionale (e mondiale). Io non andrei molto fiera della testa di ca**o che ti ritrovi, poi fai tu“.