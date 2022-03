Nelle scorse ore Fedez ha ricevuto delle gradite sorprese in ospedale. In una serie di stories condivise su Instagram l’artista e influencer ha condiviso con i propri follower alcuni momenti particolarmente dolci che ha vissuto. Un esempio è stata la videochiamata con la figlia più piccola Vittoria in braccio a Chiara Ferragni che sorride di cuore alle smorfie che fa il papà o ancora un cartellone ricevuto dai pazienti del reparto di pediatria del San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato nei giorni scorsi.

Fedez, riceve la visita in ospedale da Chiara Ferragni

Il tenero momento del ricongiungimento familiare è stato documentato sia da Fedez che da Chiara Ferragni attraverso alcuni scatti. L’imprenditrice digitale in particolare è apparsa in una foto sulla quale ha scritto in inglese: “E così torno in ospedale”. Fedez dal canto suo ha condiviso dei mini video dove la figliolina Vittoria viene ripresa in primo piano mentre può finalmente vedere il papà, seppure attraverso lo schermo di un cellulare. Gli occhi estasiati della piccina dicono molto sulla dolcezza di questi attimi.

Fedez riceve un cartellone dai bambini del reparto di pediatria: “Ti siamo molto vicini”

Non va infine dimenticato il cartellone verde scritto e colorato dai bambini del reparto di pediatria che all’artista hanno voluto mostrare tutta la loro immensa gratitudine: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi”, si legge.