In tanti tra fan, amici e colleghi hanno scritto a Fedez, che ha annunciato di essersi dovuto operare a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas.

Fedez: i messaggi dei fan

Attraverso i social Fedez ha rivelato di avere un tumore neuroendocrino al pancreas, motivo per cui è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

Il rapper potrà presto fare ritorno a casa e intanto, sui social, molti amici del mondo dello spettacolo gli hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore.

Francesca Michielin, amica e collega del rapper, ha scritto in un commento al suo post: “Grande Fede, daje tutta! Grazie per aver condiviso questo momento complesso! Ti abbraccio”. A lei si è aggiunta la cantante Gaia, che ha scritto: “Forza Fede, tante preghiere per te”.

Elisabetta Gregoraci ha scritto: “Ti vogliamo tanto bene, sei famiglia”. A loro si sono uniti anche Tommaso Zorzi, Valentina Ferragni, Alessandra Amoroso, Jovanotti, Loredana Berté e moltissimi altri.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Dopo il rapper anche Chiara Ferragni ha postato un messaggio via social per parlare ai fan delle sue preoccupazioni di questi giorni e delle sue speranze verso il futuro.

“Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia.

L’operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”, ha scritto l’influencer via social.