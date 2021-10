L’inaugurazione della mostra Metamorfosi Serpenti a Milano è stata l’occasione per un evento esclusivo nel cuore della città. Non poteva manche anche Chiara Ferragni alla sfilata in piazza Duomo organizzata da Bulgari, che ha sfoggiato uno splendido vestito rosso e preziosi diamanti al collo.

Chiara Ferragni alla sfilata in piazza Duomo

L’influencer e imprenditrice digitale, madrina dell’evento in questione, ha lasciato ancora una volta a bocca aperta con un look mozzafiato. Chiara ha sfoggiato un mini abito firmato Atelier Versace, un modello aderente ricoperto di mini cristalli tono su tono, con lo scollo monospalla, una serie di tagli cut-out laterali e un ibrido fra mantello e strascico che lo ha reso ancora più etereo.

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gioiello con il tacco a spillo e gli iconici gioielli della collezione Serpenti di Bulgari. Collier, orecchini e bracciali sono tutti coordinati e tempestati di diamanti ma, essendo di Alta Gioelleria, non ne viene indicato il prezzo sul sito ufficiale. Un modello simile ma più sottile e con meno diamanti costa 43.900 euro, dunque probabilmente quello indossato da Chiara ha un valore che sfiora i 100.000 euro.

Chiara Ferragni e Bulgari

Prima della serata la fashion influencer documenta tutti i preparativi mostrandoli su Instagram, con una buona dose di ironia da parte del marito Fedez. Le foto diventano virali in poco tempo, e lo splendido vestito di Chiara in contrasto all’abbigliamento casual indossato dalla sua famiglia fa sorridere. Ma appena arriva in piazza Duomo conquista tutti i fotografi ed è più chic che mai in una serata così importante. Chiara è stata immortalata insieme al ceo di Bulgari Jean Cristophe Babin e anche sull’altalena con lo sfondo dell’installazione Serpenti. Una madrina coi fiocchi, in una serata che ha messo insieme arte e glamour.

L’evento

Metamorfosi Serpenti è un’opera multimediale realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, in collaborazione tra l’artista Refik Anatol e Bulgari. Per celebrare l’evento la nota gioielleria di lusso ha organizzato un party esclusivo in una location d’eccezione: l’iconica Terrazza 21 in piazza Duomo a Milano. Per l’occasione erano presenti numerosi vip, come Iris Law, Francesca Michelin e Alice Pagani. Ma a distinguersi per bellezza, eleganza e stile è stata la più famosa influencer milanese. Chiara Ferragni, ambassador di Bvulgari, è apparsa meravigliosa in total red e con dei preziosissimi diamanti al collo.

