Chiara Ferragni detta la moda, e non è una frase fatta. Qualunque cosa scelga di indossare, anche se indubbiamente oscena, finisce per essere super desiderata. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha scelto di uscire a cena fuori senza reggiseno. Per fortuna, il top sempre a portata di mano ha salvato il banchetto.

Chiara Ferragni senza reggiseno

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra senza reggiseno, ma i fan non ricordano di averla vista sfoderare un top bianco salva cena prima di sedersi al ristorante. In occasione di un’uscita con la mamma Marina Di Guardo, l’imprenditrice ha indossato la prima cosa che le è capitata tra le mani: jeans e camicia oversize. Per evitare commenti indiscreti, o semplicemente per buon costume, Chiara ha aggiunto un top bianco del tutto trasparente.

La cena al ristorante è salva

Chiara, neanche a dirlo, ha condiviso su Instagram il suo look. I fan più attenti hanno immediatamente notato che in casa indossava solo la camica oversize, mentre a cena ha aggiunto un top bianco. Ovviamente, quest’ultimo capo non ha coperto del tutto il seno, ma le trasparenze sono un dettaglio.

Chiara Ferragni: il look divide i fan

Il look senza reggiseno prima e con top bianco poi ha diviso i fan.

Alcuni hanno apprezzato la scelta di Chiara Ferragni, mentre altri l’hanno bocciata ricordandole come sempre che è “una mamma“. Insomma, i classici luoghi comuni.