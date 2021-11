Dopo il ricovero della figlia Vittoria all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano Chiara Ferragni ha organizzato una raccolta fondi per donare una nuova incubatrice all’azienda ospedaliera.

Chiara Ferragni: la donazione

Superata la paura per sua figlia Vittoria – che ha trascorso alcuni giorni in ospedale a causa di un virus sinciziale – Chiara Ferragni ha deciso di fare una donazione all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

L’influecer ha fatto sapere nelle sue stories di voler utilizzare i proventi della vendita dei suoi prodotti per regalare alla struttura sanitaria una nuova incubatrice: “In questo video vedete Gianluca Lista, direttore della Tin e neonatologia dell’ospedale Bambini Buzzi di Milano che mostra l’incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Loro ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza”, ha scritto nel suo messaggio.

Chiara Ferragni: come sta la figlia Vittoria

Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale la piccola Vittoria Lucia Ferragni è finalmente guarita: la bambina era stata colpita da un RSV virus, un comune virus influenzale che sui bambini molto piccoli può avere conseguenze anche gravi. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e ben presto la piccola Vittoria ha potuto fare ritorno a casa.

Chiara Ferragni: la serie

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per la guarigione della piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto finalmente annunciare l’uscita di The Ferragnez – la Serie, in uscita su Prime a partire da dicembre 2021.

La serie, composta da 8 episodi, racconterà dettagli e retroscena della quotidianità e della vita familiare di Chiara Ferragni e Fedez. I poste di lancio della serie sono stati realizzati dal fotografo americano David LaChapelle, e Chiara Ferragni e suo marito hanno annunciato con orgoglio l’uscita del nuovo prodotto dedicato a loro. In tanti tra fan, amici e colleghi si sono complimentati con la coppia.