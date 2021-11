Chiara Ferragni ha sfoggiato la suo nuova borsa Lady Dior, uno dei prodotti più rinomati della celebre maison capace di rinnovarsi e reinventarsi sempre con immenso successo.

Chiara Ferragni mostra la sua nuova Lady Dior: la It-bag

L’influencer Chiara Ferragni ha postato sul suo account Instagram alcuni scatti che la ritraggono con la sua nuova Lady Dior, una borsa che rappresenta alla perfezione la raffinatezza del brand francese e che viene estremamente amata dalle star per le quali è una delle It-bag alle quali è impossibile rinunciare.

Per quanto riguarda il nuovo modello di Lady Dior esibito dalla Ferragni, meglio noto come Lady D-Lite, la borsa è nata dalla creatività di Maria Grazia Chiuri e presenta un motivo pied de poule e charm DIOR in metallo dorato. L’accessorio è stato reinventato per adattarsi alle donne contemporanee, costantemente costrette a reinventare se stesse.

Chiara Ferragni mostra la sua nuova Lady Dior: caratteristiche del modello

Il modello di Lady Dior scelto da Chiara Ferragni è totalmente ricamato con il famoso motivo pied de poule bianco e blu ed è caratterizzato dalla firma “Christian Dior” disposta sulla parte frontale della borsa.

La Lady D-Lite di Chiara Ferragni, inoltre, è dotata di un’ampia tracolla reversibile e rimovibile e risulta essere di una grandezza media in modo tale da poter essere portata a spalla, a mano o crossbody.

In relazione alla fattura della Lady D-Lite, la borsa è stata realizzata sfruttando tutte le peculiarità tipiche del brand come la scelta della pelle di agnello impunturata, i ciondoli Dior e i classici manici arrotondati.

Chiara Ferragni mostra la sua nuova Lady Dior: outfit

Negli scatti apparsi su Instagram, l’influencer ha abbinato la sua Lady Dior a un originale look autunnale, indossando un dolcevita grigio, una minigonna argento, un maxi cappotto blu ricamato all’interno con il logo “Dior all over” e un paio di stivali cuissardes neri.

La nuance del cappotto è stata scelta in modo tale da adattarsi in modo impeccabile alla tinta della Lady D-Lite.