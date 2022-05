Sui social ha iniziato a circolare una tesina dedicata all’influencer Chiara Ferragni con tanto di collegamenti e la famosa influencer l’ha condivisa a sua volta sui social.

Chiara Ferragni: la tesina su di lei

Un fan di Chiara Ferragni deve aver realizzato una tesina sulla famosa influencer e il testo è rapidamente diventato virale sui social, fino a raggiungere la stessa influencer, che l’ha condiviso a sua volta sui suoi canali su TikTok.

In tanti tra i fan dell’influencer si sono complimentati con chi ha realizzato la tesina sull’influencer (e la cui identità al momento resta al momento top secret).

Chiara Ferragni al Met Gala 2022: i dettagli

In queste ore Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono stati a New York per partecipare al Met Gala 2022. La coppia ha indossato dei lussuosi abiti firmati Versace e sui social ha fatto il pieno di like.

Nonostante abbiano preso parte all’importante evento di beneficenza insieme a numerose altre celebrità, Chiara Ferragni e Fedez si sono detti impazienti di poter tornare a casa dai loro due bambini, Leone e Vittoria, che sono rimasti a casa con i nonni.

Molto presto Chiara Ferragni e Fedez diventeranno zii: la sorella della famosa influencer, Francesca Ferragni, aspetta il suo primo figlio. Al momento non è dato sapere con esattezza quando nascerà il piccolo né quale sarà il nome scelto per lui dai genitori.

A differenza di Chiara Ferragni e sua sorella Valentina, Francesca Ferragni è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.