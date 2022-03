Chiara Ferragni sta trascorrendo più tempo possibile in ospedale insieme a Fedez e per questo non sono mancate le polemiche. Intanto, Leone ha fatto un bellissimo regalo per il suo papà.

Chiara Ferragni in ospedale con Fedez

Chiara Ferragni sta cercando di dare tutto il suo sostegno al marito Fedez, in ospedale per un delicato intervento per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas.

L’influencer sta dividendo il suo tempo tra i suoi figli, Leone e Vittoria, e suo marito, in questo momento così delicato. Nelle storie Instagram ha augurato una buona domenica a tutti, direttamente dall’ospedale, mostrandosi senza trucco e in pigiama, durante la colazione. Chiara Ferragni è sempre accanto a suo marito, tanto da scatenare anche qualche assurda polemica.

Chiara Ferragni in ospedale: le polemiche sui social

Fedez verrà dimesso a breve.

Il rapper è stato ricoverato martedì 22 marzo al San Raffaele di Milano e sta trascorrendo all’ospedale anche il weekend, in compagnia della moglie Chiara Ferragni. Fedez sta trascorrendo il ricovero in una camera a due letti a pagamento, grazie al quale la moglie può stare in sua compagnia giorno e notte. I due hanno pubblicato una foto in cui erano insieme nella stanza dell’ospedale e questo ha scatenato le polemiche per il libero accesso della donna nella stanza occupata dal marito.

In realtà, non si tratta di un trattamento di favore per i Ferragnez. Da settimane sono stati riammessi i visitatori nei reparti del San Raffaele di Milano. Il cantante è stato ricoverato nel reparto solventi del padiglione Q dell’ospedale, in cui tutte le camere hanno due letti, uno per il paziente e uno per l’accompagnatore. Per questi motivi Chiara Ferragni è riuscita ad entrare.

Il regalo di Leone al papà

Anche Leone sta dando tutto il suo sostegno a papà Fedez, con video e regali speciali. Chiara Ferragni, nelle sue ultime stories, ha condiviso la foto di un pupazzo rosa che Leone ha deciso di regalare al suo papà, per fargli compagnia in ospedale. Lo ha scritto la stessa influencer, commossa ed emozionata per il bellissimo gesto che suo figlio ha voluto fare nei confronti di Fedez.