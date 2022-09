Chiara Ferragni, il look per la cena romantica con Fedez è da censura: la particolarità che non è sfuggita ai fan.

In occasione di una cena romantica con Fedez, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look casual che ha comunque conquistato i fan, a dimostrazione che la semplicità spesso trionfa. Scopriamo la marca dei capi indossati dall’imprenditrice.

Chiara Ferragni: il look per la cena romantica

Dopo aver partecipato ai primi eventi della Milano Fashion Week, Chiara Ferragni si è presa una pausa dal lavoro per concedersi una cena romantica con il marito Federico Lucia, in arte Fedez. Per questa uscita, l’imprenditrice non ha scelto un look importante, ma ha comunque fatto breccia nel cuore dei fan. Con jeans e maglietta, Chiara fa ugualmente una bella figura.

L’outfit causal è promosso a pieni voti

Per la cena romantica, la Ferragni ha sfoggiato un paio di jeans over a vita bassa e coi tasconi, firmati da Ginevra Mavilla per Replay, e un maglione crop della collection di Chiara.

Il modello, che presto verrà lanciato sul mercato, è di pelo lilla. L’imprenditrice ha sfidato la censura social aggiungendo un cuoricino sul capezzolo. Il look è stato completato con un bel paio di décolleté neri con il tacco di Prada.

La particolarità del maglioncino

Il capo must del look di Chiara è il maglioncini crop della sua collezione. Per mostrarlo in anteprima ai fan, la Ferragni ha anche sfidato la censura di Instagram.

Il modello, infatti, è mini e lascia quasi scoperti i capezzoli. La particolarità del maglioncino? Sul seno sinistro ha un piercing ricamato, che ricorda proprio quello che la moglie di Fedez portava prima di restare incinta di Leone.