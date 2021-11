Classe 1999, Gaia Parma è una giovanissima modella originaria di Brugherio e scelta come testimonial per la nuova linea di gioielli firmata Chiara Ferragni.

Gaia Parma: chi è la modella

Gaia Parma è una giovanissima modella nata a Brugherio (provincia di Monza e della Brianza).

Dopo gli studi alla facolta di Scienze dell’educazione ha allenato una squadra di piccoli Roller a Macherio. A seguire è stata scelta dall’agenzia Select ed è stata scelta come testimonial per Chiara Ferragni Jewels, la nuova linea di gioielli firmata da Chiara Ferragni. Ha lavorato come indossatrice anche per LuisaViaRoma, Velentino, Colors of California, L’Oreal e Givenchy Beauty.

Gaia Parma: la vita privata

Gaia Parma è fidanzata con un ragazzo con cui vive a Lissone.

Sui social la modella è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma in tanti sui social sono rimasti colpiti dalla sua bellezza e non vedono l’ora di poterne sapere di più.

Gaia Parma: i gioielli di Chiara Ferragni

Essere testimonial della linea di gioielli di Chiara Ferragni è un importante punto di partenza per Gaia Parma, che su questa sua prima esperienza importante ha affermato: “Sono molto contenta, ho partecipato al casting e mi hanno scelta come unica rappresentante della campagna jewelry di Chiara Ferragni è successo tutto velocemente.

Durante la pandemia, ho deciso di lasciare il posto di lavoro e di provare ad entrare nel mondo della moda; sono stata selezionata da un’agenzia e ho iniziato a fare casting che mi hanno portata finora a lavorare con brand di e-commerce e marchi di moda, in Italia e all’estero. (…) La campagna di Chiara Ferragni è una grande soddisfazione, le foto sono state scattate a giugno, lei era in vacanza, ma seguiva ogni passo. Per me è un punto di partenza, spero di poter essere notata ancora di più”.