Chiara Ferragni ha festeggiato insieme alla sua famiglia il 12esimo compleanno di Matilda Ferragni, la sua bulldog french bulldog che 2 anni fa ha combattuto contro un tumore.

Chiara Ferragni: il compleanno di Matilda

Con tanto di torta (fatta apposta per lei) Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, hanno festeggiato il compleanno del cane Matilda, che ha compiuto 12 anni.

La cagnolina 2 anni fa è riuscita anche a combattere contro un tumore e a vincere la sua battaglia e attraverso un commovente messaggio via social Chiara Ferragni ha deciso di esprimere tutta la sua gratitudine nel poter trascorrere con lei altro tempo.

“Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice.

Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme”, ha scritto l’influencer nella didascalia al suo post sui social. In tanti tra fan, amici e colleghi si sono uniti a lei nel fare gli auguri a Matilda, che ormai è considerata come una vera e propria star.

L’amica a quattro zampe di Chiara Ferragni era con lei nei suoi momenti più importanti: ha vissuto con lei a Los Angeles prima di trasferirsi definitivamente a Milano ed era presente quando lei e Fedez si sono sposati e quando hanno accolto con gioia i loro figli.