In occasione del compleanno del padre Marco Ferragni, Chiara Ferragni e le sue sorelle gli hanno dedicato alcuni messaggi d’auguri via social.

Chiara Ferragni: gli auguri al padre

Chiara Ferragni e le sue sorelle, Valentina e Francesca, hanno dedicato alcuni teneri messaggi d’auguri al padre, Marco Ferragni, noto odontotecnico di Cremona.

Nonostante la separazione dalla madre delle tre sorelle, Marina Di Guardo, Marco Ferragni è sempre stato presente nella vita delle figlie e oggi Francesca ha deciso di seguire le sue orme e diventare come lui una dentista.

“Happiest birthday to my papone Marco Ferragni. Love you so much”, ha scritto Chiara Ferragni nel post dedicato a suo padre, in cui ha pubblicato alcune delle loro foto più significative (come il giorno in cui l’ha accompagnata all’altare o quelle del primo incontro di Marco Ferragni e del piccolo Leone appena nato).

“Happy birthday to my handsome dad. I love you so so so so much”, ha scritto invece la sorella Valentina, mentre Francesca le ha fatto eco scrivendo: “Tanti auguri di buon compleanno al mio papà”.

Chiara Ferragni: la separazione dei genitori

Chiara Ferragni ha un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori ma non ha nascosto in passato di aver sofferto per la loro separazione, avvenuta quando lei e le sue sorelle erano ancora piccole.

“Le ragazze hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il padre Marco, da attraversare”, ha dichiarato la stessa Marina Di Guardo in merito alla sua separazione dal famoso odontotecnico.

Chiara Ferragni: la vita privata

Oggi tutto sembra procedere per il meglio dal punto di vista sentimentale per Chiara Ferragni, che accanto a Fedez ha trovato la serenità. I due sono diventati genitori per la prima volta nel 2018 e a marzo 2023 hanno dato il benvenuto alla loro seconda bambina, Vittoria.