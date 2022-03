Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria sono in attesa che Fedez venga dimesso dall’ospedale, dove nei giorni scorsi è stato operato per un tumore neuroendrocino del pancreas.

Chiara Ferragni e i figli in attesa di Fedez

Attraverso i social Chiara Ferragni continua ad aggiornare quotidianamente i fan che come lei sono in attesa di sapere quando Fedez potrà lasciare l’ospedale dopo l’intervento subito per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas.

Al momento sulla notizia non vi sono conferme e l’influencer continua a mostrarsi il più possibile serena in compagnia dei suoi due bambini. Fedez è stato operato il 22 marzo e sia lui che Chiara Ferragni hanno ringraziato via social tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto durante questo momento particolarmente difficile. Nei prossimi giorni il rapper dovrà intraprendere un percorso di cure per essere certo di aver debellato il tumore e nel frattempo lui e Chiara Ferragni hanno preferito mostrarsi il meno possibile sui social.

Il messaggio dell’influencer dopo l’intervento

Attraverso un post via social Chiara Ferragni ha espresso le sue speranze e le sue paure verso il futuro della sua famiglia.

“Avevamo paura per tutto, la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni.

Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”, ha scritto via social l’influencer.