Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Chiara Ferragni e Fedez non sono stati pizzicati fuori dallo studio dell’avvocato ma nel palazzo dove c’è il loro psicologo. Il divorzio è scongiurato?

Chiara Ferragni e Fedez avvistati dallo psicologo

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez sono stati pizzicati insieme dopo il caos avvenuto al Festival di Sanremo 2023.

Secondo i beninformati, i Ferragnez erano fuori dallo studio dell’avvocato per parlare della separazione. Eppure, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, nel palazzo dove sono stati beccati non c’è il legale, ma lo psicologo.

Chiara e Fedez: il divorzio è scongiurato

Il settimanale Vanity Fair sostiene che nel palazzo dove sono stati pizzicati Chiara e Fedez non ci sono studi legali. La rivista, con indirizzo dello stabile alla mano, ha indagato e ha scoperto che ci sono soltanto un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati e inquilini privati.

Pertanto, la Ferragni e suo marito potrebbero essere andati dallo psicologo.

Chiara e Fedez continuano a rimanere in silenzio

Chiara e Fedez non hanno mai nascosto di seguire una terapia di coppia, tanto che alcune sedute sono state mostrate anche nella serie tv Ferragnez. Pertanto, non sarebbe strano vederli dallo psicologo dopo quanto accaduto a Sanremo 2023. In ogni modo, entrambi continuano a rimanere in silenzio e a non fornire dichiarazioni in merito alla faccenda.