Chiara Ferragni si è concessa una cena speciale presso il ristorante Da Vittorio, siutato a Brusaporto (Bergamo). L’imprenditrice, neanche a dirlo, ha condiviso sui social diversi scatti dei piatti prelibati che ha mangiato. Il menù, ovviamente, è stellato.

Chiara Ferragni a cena Da Vittorio: menù stellato

Cosa c’è di meglio di una cena in un ristorante stellato? Lo sa bene Chiara Ferragni, che ha deciso di concedersi una serata presso il rinomato Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo). Si tratta di uno degli undici locali tre stelle Michelin nostrani, rinomato in ogni angolo del mondo. Chiara non era sola, ma accompagnata da mamma Marina Di Guardo e dalle due sorelle, Valentina e Francesca.

Il menù scelto da Chiara Ferragni e famiglia

Accolte nella magnifica villa Cantalupa, la Ferragni e le familiari sono state servite da Enrico detto “Chicco” e Roberto detto “Bobo” Cerea, due dei più grandi chef italiani. Chiara, Marina, Valentina e Francesca si sono lasciate deliziare il palato dai famosi Paccheri alla Vittorio, L’Orecchia di Elefante e una serie di dolci colorati e curati fin nei minimi dettagli.

Chiara Ferragni cliente affezionata di Da Vittorio

Non è la prima volta che la Ferragni va a cena Da Vittorio e, di certo, non sarà l’ultima.

D’altronde, il noto chef ha intenzione di aprire altri locali. Oltre a quello di Bergamo, a settembre 2022 aprirà DaV, il casual dining informale ma di qualità, a CityLife a Milano. Già inaugurati, invece, ci sono il New Wave by Da Vittorio e il Da Vittorio, entrambi a Shanghai. La famiglia Cerea, ad oggi, gestisce cinque locali in tutto il mondo.