Chi sono le donne italiane più ricche al mondo nel 2023?

Si parla molto di personalità abbienti del mondo dello spettacolo, della musica, della moda, del cinema e di tutto ciò che riguarda ogni professione esistente. Si è parlato dei vip più pagati al mondo e di chi guadagna di più, ma che cosa sappiamo delle donne italiane più ricche al mondo? Scopriamolo meglio insieme, perché nella classifica delle donne italiane più ricche del 2023 ci sono diverse figure molto importanti.

Chi sono le donne italiane più ricche del mondo? La classifica del 2023

Sono donne importanti, sono donne che hanno fatto strada e si sono costruite una carriera particolarmente di spessore nel mondo. Che sia il settore della moda, il settore farmaceutico o qualsiasi altro settore possibile, le donne italiane più ricche del mondo nel 2023 sono numerose.

In vetta alla classifica delle donne italiane più ricche del mondo nel 2023 troviamo, ancora una volta, Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini. Aleotti ha un patrimonio pari a 6,57 miliardi di dollari e, pensate un po’, a livello globale occupa il 56° posto: niente male come posizionamento. Segue Miuccia Prada, il cui patrimonio del 2023 è pari a 5,24 miliardi di dollari. La stilista e imprenditrice italiana si trova al 70° posto della classifica globale. Il terzo posto delle donne italiane più ricche del mondo nel 2023 è occupato da Alessandra Garavoglia, consigliera di amministrazione del Gruppo Campari. Il suo patrimonio è pari a 3,44 miliardi di dollari. Segue Giuliana Benetton, al quarto posto, con 3,19 miliardi di dollari. Quinto posto per Isabella Seràgnoli, presidente e azionista di soluzioni industriali e di packaging il cui patrimonio è pari a 3,18 miliardi di dollari. Subito dopo, al sesto posto, c’è Susan Carol Holland, azionista di controllo di Amplifon, con un patrimonio pari a 2,81 miliardi di dollari.

Segue Marina Prada, altro membro della famiglia e della dinastia Prada. Il suo patrimonio è pari a 2,25 miliardi di dollari. Dopo di lei Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: 1,97 miliardi di dollari.

Tra le altre donne italiane più ricche al mondo del 2023 troviamo anche Lina Tombolato, vedova di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, il cui patrimonio è pari a 1,71 miliardi di dollari. Seguono Giulia e Marina Caprotti, vedova e figlia del fondatore di Esselunga, il cui patrimonio (di entrambe) è pari a 1,49 miliardi di dollari.

Non si può non citare anche Barbara Benetton, con il suo patrimonio di 1,46 miliardi di dollari e anche Simona Giorgetta, imprenditrice all’interno del settore chimico e delle costruzioni nell’azienda Mapei, il cui patrimonio è pari a 1,27 miliardi di dollari.

In “fondo” alla classifica delle donne italiane più ricche del mondo nel 2023 troviamo Veronica Squinzi, amministratrice delegata di Mapei il cui patrimonio è pari a 1,19 miliardi di dollari e Stefania Triva, con un patrimonio pari a 1,17 miliardi di dollari.

Una classifica ricca di nomi importanti e ricca di donne che ce l’hanno fatta. Si parla di moda, si parla di chimica, di aziende top e di carriere incredibilmente di successo: la classifica delle donne italiane più ricche del mondo ci parla di successi.