Se qualcuno non avesse mai visto i Maneskin potrebbe tranquillamente confonderli con i Moonskin. Oltre al gioco di parole, i componenti di questa fan band hanno riprodotto quasi perfettamente il look, i tatuaggi e i comportamenti dei vincitori di Sanremo e dell’Eurovision 2021.

Chi sono i Moonskin, “sosia” dei Maneskin

Come si apprende da la Repubblica, i componenti del gruppo sono: Agostino Cecere, 26 anni, nel ruolo di Damiano; Chiara Giustiniani, 24 anni, al basso come Victoria. Alla chitarra e alla batteria si alternano diversi musicisti: Francesco Nava, 21 anni, nel ruolo di Thomas e Mattia Petroni o James, 22 e 20 anni, nel ruolo di Ethan.

Il loro primo concerto

I Moonskin sono stati premiati dal “Mankesin Official Fans Club“, che vanta quasi più di 200.000 iscritti, come Miglior tributo ai Maneskin.

Se il trofeo non bastasse, il gruppo di “sosia” avrà l’onore di suonare per la prima volta a Cinecittà World, il 29 maggio 2022 durante il primo meeting dei fan della rockband romana.

Tutto è nato per gioco ma la passione è reale

L’idea di fondare i Moonskin, come ha spiegato Agostino ai microfoni di la Repubblica, era nata per gioco, ma poi hanno avuto tanto successo. Ciò che non è un gioco per i membri della cover band è la loro passione per i Maneskin, tanto da aver dichiarato di seguirli dai tempi in cui suonava in strada a Roma.

I Moonskin invitano i Maneskin al loro concerto

Al momento i Maneskin e i Moonskin non si sono mai incontrati, ma visto che la cover band sta avendo successo sui principali social network, non è detto che i Maneskin non siano al corrente della loro esistenza e della loro notorietà. Il gruppo di “sosia”, in merito ad un ipotetico incontro ha dichiarato: “Sarebbe divertente se lasciassero un like su uno dei nostri profili, su Instagram per esempio. E sono certo che si divertirebbero a vedere il nostro tributo“.