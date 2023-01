Certamente per molti Vincenzo Mollica non ha bisogno di presentazioni; si tratta di un conduttore radiofonico molto apprezzato e di grande successo. Non solo: Vincenzo Mollica è anche autore, illustratore, autore e conduttore televisivo. Ma ripercorriamo la sua storia e la sua carriera.

Vincenzo Mollica: età, biografia, carriera

Vincenzo Mollica è nato il 27 gennaio 1953 e ha dunque 70 anni. Nato a Formigine in provincia di Modena, ma a soli tre mesi si trasferisce con il padre, stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini, in Canada. Rientra in Italia al settimo anno d’età e si trasferisce nel paese d’origine dei suoi genitori, cioè Motticella, una piccola frazione di Bruzzano Zeffirio Sappiamo che ha studiato al Liceo Classico di Locri e che poi ha proseguito gli studi all’Università di Urbino presso la facoltà di Giurisprudenza.

Fin da piccolo è stato appassionato di musica, film e fumetti.

Nel 1980 la sua carriera ha una svolta quando entra a far parte della redazione del TG1. In seguito è diventato un inviato speciale della RAI, per la quale ha seguito eventi culturali importanti come la cerimonia degli Oscar a Los Angeles, il festival di Cannes e il festival del cinema di Venezia. Diventa poi inviato speciale anche per l’evento musicale italiano per eccellenza: il Festival di Sanremo (1981).

Possiamo considerare Vincenzo Mollica legato a doppio filo al festival, tant’è che ne ha seguite ben trentanove edizioni. La sua pensione, inizialmente prevista nel 2020, è stata posticipata di un anno per permettergli di seguire la sua ultima edizione di Sanremo, ovvero quella del 2021. Alla fine del festival, gli è stata dedicata una standing ovation.

Vincenzo Mollica è stato anche autore di diverse trasmissioni televisive (Prisma, Taratatà, Sviste e Per fare Mezzanotte) e ha collaborato con Radiocorriere TV, Linus, il Venerdì di Repubblica, Il Messaggero, l’Unità. Ha curato anche molte rubriche di approfondimento sullo spettacolo come quella del TG1, DoReCiakGulp. Inoltre, ha condotto dal 2005 al 2008 su Rai Radio 2 Parole parole, storie di canzoni, intervistando i principali e più importanti autori e interpreti della musica italiana.

Non dimentichiamo che Vincenzo Mollica è anche disegnatore: ha diretto la rivista il Grifo (1991 -1995), esponendo poi le sue opere nel 2006 al Complesso del Vittoriano a Roma. Per altro, Vincenzo Mollica è stato il primo giornalista RAI ad avere un sito dedicato, inaugurando l’ingresso del network online (2001). Mollica gestisce tale sito assieme Riccardo Corbò.

Dal pensionamento è stato spesso ospite in tv e in radio. Da ultimo, proprio in occasione del suo compleanno, è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2!

Vincenzo Mollica: moglie, figlia, malattia

Dal punto di vista della vita privata, sappiamo che Vincenzo Mollica è sposato dal 1977 con Rosa Maria. Il loro è dunque un matrimonio più che longevo, che ha portato anche alla nascita di una figlia, Caterina.

Il giornalista è sempre stato molto riservato per quanto riguarda gli aspetti più personali e privati della sua vita, ma ha invece parlato apertamente delle malattie che lo affliggono. Purtroppo, infatti, è diventato quasi cieco a causa di alcune malattie degenerative di cui è affetto (tra cui il glaucoma). Soffre di diabete di tipo 2 e, come a suo padre, gli è stato diagnosticato il Parkinson.