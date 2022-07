Quello di Samira Lui è un volto che sembra destinato a far breccia nel cuore di molti. La modella e valletta ha fatto recentemente parlare di sé dopo la sua apparizione al fianco di Carlo Conti in occasione del David Di Donatello, importantissimo evento cinematografico che è tenuto lo scorso maggio.

In quella circostanza, persino Drusilla Foer si è espressa positivamente sul conto della modella, elogiandone belelzza e portamento. Insomma, come dicevamo, parliamo di una figura in grado di ammaliare tutti, sul piccolo schermo e sul red carpet.

Samira Lui: da Miss Italia un percorso verso la recitazione?

La fama per la modella senegalese è dovuta proprio alla tv, dove si è resa nota come professoressa a L’Eredità su Rai1. Samira è nata a Udine nel 1998 e, all’età di 19 anni, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia 2017: in quell’occasione ha ottenuto una vittoria, ovvero la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia.

Ed è anche riuscita a salire sul podio come terza classificata.

Fiera delle sue origini senegalesi da parte di padre, ha dovuto fin da subito scontrarsi con un prevedibile sostrato di razzismo, sia tra i colleghi che sui social. Questo però non ha smorzato la grinta e le ambizioni di Samira Lui, anzi. Da sempre si è rimboccata le maniche con lavori vari, come hoster e ragazza immagine, protando contemporaneamente avanti gli studi universitari nel campo del cinema.

Il sogno resta infatti quello: riuscire a sfondare come attrice. Un’ambizione che, speriamo, possa concretizzarsi.

Intanto, proprio in questi giorni, è stata confermata la sua presenza a Tale e Quale Show: ne ha dato annuncio lo stesso Carlo Conti, pronto a veder ripartire in autunno l’ormai celebre programma. Sembra che il duo sia ormai rodato e che Carlo Conti punti parecchio su Samira Lui, coinvolgendola nei suoi progetti televisivi: certamente si tratta di un trampolino di lancio molto importante per la giovane modella.

Samira Lui: vita privata e popolarità della modella

Non possiamo dire di sapere molto sul conto di Samira Lui. Al di là delle sue origini multi-etniche, strenuamente difese e di cui va molto fiera, sono poche le informazioni che circolano sulla sua vita privata. Sebbene sia mediaticamente molto esposta, infatti, mantiene una certa privacy.

Samira è molto popolare sui social, specie su Instagram, dove conta più di 75mila followers: un pubblico decisamente vasto, che è sempre a caccia di indizi sulla sua vita privata. L’unica piccola prova di una possibile relazione amorosa è una foto ormai anche un po’ datata: risale all’estate scorsa e si tratta della foto di uno specchio con un cuore disegnato e la scritta “amore”. Tutto molto nebuloso e molto vago, ma è stato sufficiente a scatenare il gossip.

Samira Lui comunque non si è espressa in merito e sul lato privato tutto tace. Tutto ciò che sappiamo di lei riguarda la sua carriera: le ambizioni come attrice e la passione per il canto. Probabilmente la modella ha capito che è meglio tenere le cose separate e si concentra – giustamente – sul suo percorso.