Dal 2000 Lilli Gruber è sposata con il giornalista Jacques Charmelot: i due hanno sempre condotto la loro vita privata nel massimo riserbo, ma la giornalista e conduttrice non ha mancato di svelare alcuni retroscena sulla sua unione col marito.

Lilli Gruber: chi è il marito

Jacques Charmelot è il marito della giornalista e conduttrice Lilli Gruber. Non è dato sapere con esattezza quando sia nato, ma è noto che sia originario della Francia, dove si è fatto conoscere come giornalista e scrittore. Per oltre 30 anni è stato corrispondente di guerra e ha lavorato nel dietro le quinte di un’importante agenzia internazionale legata alla stampa. Lui e Lilli Gruber fanno la spola tra Roma e Parigi, ma sembra che lui lavori in prevalenza dalla Francia.

I due sono convolati a nozze il 16 luglio 2000 e si sono sposati nel municipio di Montagna, nelle vicinanze di Egna. “Il nostro lavoro ci ha unito molto, siamo stati sempre solidali e mai in competizione”, ha detto la conduttrice di Otto e mezzo in merito al marito, e inoltre ha aggiunto: “Per fare in modo che un rapporto funzioni, devi metterci molto di tuo come la fiducia, l’attenzione e l’amore”, ha detto la giornalista al settimanale F.

La coppia non ha mai avuto figli e a tal proposito Lilli Gruber ha confessato:

“Non ho avuto figli per una scelta precisa. Avrei dovuto essere diversa da quello che sono. Non era nemmeno una questione di lavoro o di priorità. I figli bisogna innanzitutto volerli”.