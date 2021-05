Insieme hanno costruito una famiglia fondata sull’amore e sul rispetto e lui le è stato accanto fino alla morte, il 27 maggio 2021. Stiamo parlando della famosa ballerina Carla Fracci e di suo marito Beppe Menegatti, insieme dal 1964. Anche lui nel mondo dello spettacolo, è un affermato regista teatrale.

Chi è Beppe Menegatti: la vita

All’anagrafe Giuseppe Menegatti, Beppe Menegatti è nato a Firenze il 6 settembre 1929. Dopo gli studi all’Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma, a metà degli anni ’50 ha avviato il suo percorso di assistente alla regia per il grande Luchino Visconti, lavorando con personalità importanti come Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Nella sua carriera ha curato moltissime opere, balletti e pièce teatrali come, nel 1964, la prima italiana dello spettacolo Play di Samuel Beckett e quella di Maria di Isac Babel.

Si è occupato anche della regia di tanti spettacoli della moglie Carla Fracci, prima ballerina del Teatro alla Scala. Ultimamente pare che Menegatti sia ammalato ma sia sulla sua malattia che su quella che ha stroncato la Fracci non si hanno molte informazioni, la coppia era molto riservata.

Chi è Beppe Menegatti: l’amore con Carla Fracci

Carla Fracci inizia a studiare danza nel 1946 alla scuola di ballo del Piermarini, con Vera Volkova e altri coreografi, per diplomarsi nel 1954.

Dopo due anni è diventata danzatrice solista e, nel 1958, è prima ballerina. Proprio a quegli anni risale l’incontro con quello che diventerà suo marito, Beppe Menegatti. Uomo carismatico, talentuoso e profondo conoscitore dei meccanismi teatrali tanto che curava regie per i grandi teatri e drammi di celebri eroine che hanno trovato in Carla Fracci la protagonista ideale sul palcoscenico. I due si incontrano nella sala prove della Scala e, quando incontra la Fracci, Menegatti era già coinvolto in spettacoli al Maggio Musicale Fiorentino e in una collaborazione con Visconti.

Menegatti e la Fracci si sposano pochissimo tempo dopo, nel 1964 e, nel 1969, nasce il loro unico figlio Francesco. La coppia nella vita privata era molto discreta, viveva a Milano e si rifugiava nella campagna toscana non appena poteva, ma non disdegnava apparizioni pubbliche negli eventi del dopo-teatro nella loro città e nelle maggiori capitali europee. Negli ultimi 60 anni hanno coltivato amicizie come quelle con Maria Callas e Aristotele Onassis, con Federico Fellini e Giulietta Masini, con i maestri Riccardo Muti e Leonard Bernstein, e, negli anni più recenti, con Andrea Bocelli e Roberto Bolle. Tra Menegatti e Fracci non sarebbe stato proprio un colpo di fulmine, ma un amore duraturo e sincero che ha portato Carla Fracci ad ammettere che dopo 54 anni di matrimonio erano: “ancora innamorati come il primo giorno”.

Chi è Beppe Menegatti: 4 curiosità