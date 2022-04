chi è Barù età madre fidanzata genitori

Discendente di una famiglia nobile, esperto di enogastronomia, ma anche viaggiatore del mondo “a piedi scalzi” dall’animo solitario. All’interno della casa del Grande Fratello Vip ha stretto un profondo legame con l’attore Davide Silvestri, che insieme a Katia Ricciarelli, lo ha invitato al suo matrimonio.

Conosciamo più da vicino Barù, l’ex gieffino nipote di Costantino della Gherardesca.

Chi è Barù

All’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ma conosciuto semplicemente come Barù, soprannome che gli viene dato dal padre, nasce il 28 maggio 1981, sotto il segno dei Gemelli. È il discendente dei Gaetani dell’Aquila d’Aragona, una famiglia nobile che tra gli antenati vanta anche due papi, tra cui Papa Bonifacio VIII.

Il sangue nobile però arriva dalla parte della madre Olimia Gaetani dell’Aquila, il padre invece era un operaio che Barù ha definito “dai molti talenti”. Parlando di lui infatti ha detto: “Gli assomiglio, sappiamo fare tutto, poi non facciamo nulla”. Quando Barù aveva 4 anni i genitori si sono separati e il padre si è cotruito un’altra famiglia, con cui il ragazzo ha comunque instaurato un buon rapporto.

Studia in un collegio in Svizzera inisieme allo zio Costantino della Gherardesca, poco più grande di lui.

Successivamente, a metà degli anni ’90 va a vivere in California negli Stati Uniti insieme alla madre e alla sorella. Negli anni statunitensi pratica molto sport, come la lotta libera e il football ed entra all’Università di San Diego, conseguendo la laurea in storia.

La carriera fuori dal mondo dello spettacolo, tra vino e viaggi

Pare che quello tra Barù e l’enologia sia un colpo di fulmine scattato durante un viaggio in Argentina del 2006 in cui ha avuto l’occasione di prendere parte ad una vendemmia. Nella Patagonia Argentina lavora per l’azienda vinicola Bodega Noemia e nel 2007 rientra in Italia continuando a lavorare nello stesso campo. Nel 2009 Barù si trasferisce in Australia e anche lì lavora per la Torbreck, una cantina di vini molto rinomata.

Un anno dopo ritorna nel Bel Paese per lavorare alla Tenuta San Guido, l’azienda vinicola del Sassicaia. I viaggi sono un’altra grande passione di Barù, che predilige località marine e soprattutto a stretto contatto con la natura.

Le esperienze in televisione

La sua esperenza in televisione inizia attorno al 2012, quando accetta di partecipare insieme a Costantino alla prima edizione di Pechino Express, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia. Successivamente lo vediamo ospite a diversi programmi tv, come Detto Fatto.

Collabora con Paolo Parisi, conosciuto anche come “il re delle uova” con cui gira il mondo presentando i loro coocking show e nel 2017 lo vediamo giudice a Cuochi e fiamme e attualmente si dedica ad un tg di Food News. A gennaio 2022 entra a fare parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lega molto con Davide Silvestri, arrivato secondo classificato e con Jessica Selassié, che vince invece l’edizione.

Vita privata e curiosità

Barù è stato fidanzato con Victoria Cabello, recentemente tornata in televisione proprio partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, dopo un periodo lontana dai riflettori a causa della malattia di Lyme.

Durante la sua permanenza ha instaurato quello che sembrava essere prima un flirt poi un’amicizia, poi di nuovo una possibile conoscenza con Jessica Selassié e sempre all’interno della casa del GF ha dichiarato di essere gender fluid.