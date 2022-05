che fine ha fatto sara terza stagione

Che fine ha fatto Sara è arrivata alla sua terza e ultima stagione. Netflix ha rilasciato un trailer, una sinossi, disponibile anche in italiano e alcune anticipazioni. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla terza stagione di Che fine ha fatto Sara?

Che fine ha fatto Sara: la terza stagione

L’incipit della terza stagione è molto semplice: Alex scopre che il corpo della sorella non è dove dovrebbe essere e nuovi indizi portano a Medusa, un’entità sconosciuta. Essendo l’ultima stagione, gli spettatori scopriranno finalmente chi c’è dietro la scomparsa di Sara e che fine ha fatto la ragazza.

La piattaforma di streaming Netflix aveva già annunciato che la terza stagione sarebbe uscita nel 2022. Ora ha rilasciato anche la data in cui la serie thriller messicana arriverà sulla piattaforma, ma anche su Sky Q e con l’app su Now Smart Stick: il 18 maggio, con 7 nuovi episodi.

La trama

La prima stagione si apre con un uomo è stato condannato per un crimine che non ha commesso e dopo 18 anni di prigione, finalmente libero, ha un solo obiettivo: scoprire chi ha veramente commesso il delitto. Alla fine della seconda, una rivelazione ha cambiato le carte in tavola, portando all’inizio della terza stagione.

Abbiamo già citato un’organizzazione segreta chiamata Medusa. Sembra che l‘organizzazione volesse usare Sara per degli esperimenti, motivo per cui la tomba sarebbe innaturalmente vuota.

Gli spettatori scopriranno insieme ad Alex se la sorella è ancora viva e se riuscirà a salvarla.

Luoghi e cast

Le prime stagioni sono state girate senza interruzione tra Città del Messico, Puebla, Acapulco e Valle de Bravo, permettendo alle due stagioni di uscire a pochi mesi di distanza. Per la terza invece si è dovuto aspettare di più, quindi potremmo vedere luoghi nuovi.

Gran parte del cast dovrebbe tornare della terza stagione. Vedremo di nuovo Monolo Cardona nel ruolo di Alex Guzman, Alejandro Nones per Rodolfo Lazcano, Carolina Miranda per Elisa Lazcano, Eugenio Siller per José Maria Lazcano, Ximena Lamadrid per Sara e non è esclusa la partecipazione di Litzy ancora nei panni di Marifer, poiché la serie è conosciuta per i suoi colpi di scena.