Mentre l’annuncio d’addio di Francesco Totti e ILary Blasi continua a essere sulla bocca di tutti, Chanel Totti ha postato sui social un messaggio destinato a far discutere.

Chanel Totti: il messaggio

In queste ore su TikTok Chanel Totti ha condiviso un breve video dove la si vede in compagnia della sorella minore, Isabel, e ha scelto un brano destinato a far discutere.

La canzone in questione Over The Rainbow di Rhove, che recita: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. Secondo qualcuno in rete il messaggio sarebbe stato indirizzato alla nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, oppure Chanel avrebbe fatto riferimento con essa alla rottura avvenuta tra i suoi genitori. Sulla questione non vi sono conferme e al momento ovviamente nessun membro della famiglia ha rotto il silenzio sulla questione.

La confessione di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha confessato che Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero atteso alcuni mesi prima di annunciare pubblicamente la fine del loro matrimonio. I due avrebbero anzitutto pensato a come avrebbero preso la cosa ai figli e poi avrebbero cercato di risolvere le loro questioni finanziarie in comune prima di ufficializzare la separazione. Oggi non è dato sapere quali siano i rapporti tra i due, ma sembra che sarà Francesco Totti a lasciare la loro casa all’Eur (mentre la showgirl resterà a vivere lì insieme ai figli).