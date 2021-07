Già conosciuta nel Regno Unito per la sua musica, Catherine Harding si è fatta notare anche dagli esperti di cronaca rosa per la sua relazione con Jude Law, uno degli attori più amati sia in patria che e all’estero.

Oggi è invece accanto a Jorginho Frello, italo brasiliano centrocampista del Chelsea che insieme alla Nazionale guidata da Roberto Mancini è campione d’Europa 2020. Ma scopriamo qualcosa in più per quanto riguarda la cantautrice inglese.

Chi è Catherine Harding

Catherine Harding, nata nel 1992, di origini irlandesi e attualmente vive a Londra. Conosciuta anche con lo pseudonimo di Cat Cavelli, rincorrendo il sogno di diventare cantante, Chaterine Harding si è fatta conoscere ad un pubblico sempre più vasto partecipando a diversi talent show come The Voice UK, You’re a Star e X Factor Ireland.

La musica però non è il suo unico interesse. Pare infatti che la Harding abbia lavorato in precedenza come stilista e che in parallelo alla carriera di cantante stia studiando per diventare istruttrice di Pilates.

Chi è Catherine Harding: vita privata

Come spesso succede a chi sceglie di frequentare personaggi del mondo dello spettacolo, Catherine Harding è diventata famosa anche per le sue relazioni sentimentali. Come quella intrapresa nel 2014 con Jude Law, da cui nel 2015 ha avuto una bambina, Ada Law, la prima per lei e la quinta figlia per l’attore.

La loro relazione è finita poco prima della nascita della bambina, ma i due hanno continuato a mantenere i rapporti per il bene della figlia.

Successivamente Catherine Harding ha iniziato una relazione con il calciatore italo brasiliano Jorginho Frello. Una storia d’amore tenuta segreta a lungo, come la gravidanza di Catherine che pare sia diventata mamma per la seconda volta nel 2020, mentre per il calciatore si tratta del terzo figlio.

Chi è Catherine Harding: lo scandalo dei messaggi hot

Nella primavera del 2020 Catherine Harding si è trovata suo malgrado coinvolta in uno scandalo a luci rosse che ha visto come protagonisti il compagno e la traduttrice del Chelsea Elisa Scalon.

I due si conoscevano già da prima dell’inizio della relazione tra Jorginho e la Harding e sono stati beccati a scambiarsi una serie di messaggi dai toni molto hot, scoperti poi dal compagno della donna. Nonostante lo scandalo però, sembra che la cantante e il calciatore abbiano deciso portare avanti la loro storia d’amore. Sul suo profilo Instagram infatti, Catherine Harding condivide momenti di festa in cui con tanto di maglia azzurra e tricolore sostiene il compagno e la sua squadra.