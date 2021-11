È un dato di fatto, il dating online ha cambiato il modo di relazionarsi. Proprio da questo nuovo modo di approcciarsi alle relazioni (o di evitarle) sono nati nuovi termini come il “ghosting” e il “caspering”. Se il primo comunque è già più sentito, il secondo a molti potrebbe non suonare famigliare.

Ecco quindi cosa significa, anche per imparare a cadere in piedi, alla fine di una relazione.

Prima di iniziare comunque, è bene sapere che rimediare al ghosting si può e che, comunque, non riguarda solo le relazioni nate online, ma anche quelle nate nel modo tradizionalmente inteso.

Il significato di caspering e le differenze con il ghosting

Per capire come evitare, o comunque, non sentirsi affrante a causa del caspering bisogna prima capirne il significato.

In un primo momento sembrerebbe far riferimento proprio a Casper, il famoso fantasmino dei film, ma non ha nulla a che fare con questo simpatico personaggio. Si tratta infatti di un modo, anche molto vigliacco, di mettere fine ad una relazione. Come? Chi fa caspering si allontana gradualmente sino a sparire, lasciando comunque ben intendere alcuni segnali. In pratica, è una versione più leggera ma ugualmente mortificante, del ghosting.

Se entrambi infatti fanno riferimento all’idea di sparire dalla vita di una persona, c’è una sostanziale differenza tra caspering e ghosting.

Abbiamo infatti detto che nel caspering avviene tutto gradualmente, mentre con il ghosting la cosa viene all’improvviso. Sia per quanto riguarda il caspering sia per il ghosting comunque chi li mette in atto sparisce nel nulla e diventa, letteralmente, un fantasma. Non risponde a chiamate e a messaggi e arriva a bloccare la persona con cui vuole terminare la storia, da tutti social network.

Come capire che ti sta “casperando”

Tra i primi segnali di caspering c’è sicuramente la freddezza. Chi sta facendo caspering inizia a mostrarsi più distaccato, distante e se prima parlava di progetti e futuro (magari insieme) ora non ne parla più. Se poi prima rispondeva subito, o quasi, ai messaggi ora lascia passare diverse ore. Tutte azioni che almeno in un primo momento chi è vittima di caspering cerca di giustificare.

Spesso però, almeno inconsciamente, ci accorgiamo che qualcuno ci sta facendo caspering ancora prima che le azioni siano effettivamente palesi. Il nostro subconscio ci avverte facendoci provare una sensazione di disagio a cui almeno inizialmente non sappiamo attribuirne l’origine.

Come difendersi

Se anche tu stai iniziando ad avvertire questi segnali la cosa che devi sicuramente fare è parlarne con il diretto interessato. Mettilo di fronte alle sue azioni, se vuole veramente lasciarti lo farà comunque, ma almeno lo avrai messo nelle condizioni di ammetterlo. Come abbiamo già detto, il confronto non ti assicurerà di salvare la relazione, o ciò che ne resta, ma è una cosa che devi prima di tutto a te stessa e ai tuoi sentimenti.

Perché quindi si fa caspering? I motivi possono essere molteplici, ma generalmente dietro questa azione si nasconde una profonda insicurezza. Chi, sparisce, chi “caspera” lo fa perché non si sente in grado di affrontare la situazione. Non ne ha il coraggio o semplicemente non è abbastanza maturo per farlo. Proprio per questo motivo non devi disperarti, perché il caspering non dice niente di te, non sei te il problema, ma dice tanto di chi invece lo pratica.