Carolyn Smith: la lettera a Marco Bellavia

Anche Carolyn Smith a quanto pare è rimasta colpita dalla vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia al GF Vip e per questo ha voluto dedicare al conduttore una lettera accorata e commovente.

La coreografa ha fatto sapere a Bellavia di esser rimasta colpita dalla sua storia e inoltre gli ha inviato un messaggio di speranza verso il futuro. Infatti il conduttore, che se n’è andato dal GF Vip a seguito di un crollo emotivo e del bullismo da parte degli altri concorrenti, avrebbe trovato il calore e l’affetto di una marea di fan e persone rimaste colpite dall’accaduto.

“Il tuo gesto di abbandonare la casa ha mostrato le persone per quello che sono veramente, Se quella gente si avesse ascoltata veramente, si sarebbe resa conto che qualcosa non andava.

Quando tu chiedevi aiuto avrebbero dovuto capire. Non posso dire che devono vergognarsi ma almeno guardare la loro coscienza e farsene una ragione”, ha scritto Carolyn Smith nel suo messaggio, e ancora: “Sei andato via, ma hai trovato una famiglia allargata con il popolo Italiano, siamo con te e ti auguro di trovare una soluzione per te”.

La lettera di Luisa Peterlongo

In queste ore Carolyn Smith non è l’unica ad aver scritto un messaggio a Marco Bellavia.

La madre di Ginevra Lamborghini, Luisa Peterlongo, ha infatti scritto di suo pugno una lettera all’ex concorrente del GF Vip, scusandosi anche a nome di sua figlia.