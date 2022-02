Attraverso i social Carolina Marconi ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. La showgirl si è da poco sottoposta alle cure necessarie per sconfiggere il cancro.

Carolina Marconi: il Covid

A pochi mesi dalla fine della chemioterapia, Carolina Marconi ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus.

La modella ed ex concorrente del GF Vip ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni ma li ha anche messi in guardia sulla pericolosità dei sintomi causati dal virus:

“Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai.

Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino”, ha scritto Carolina Marconi svelando di essere positiva al Covid.

Carolina Marconi: il libro

Nel suo post la showgirl ha colto l’occasione per ringraziare i fan che hanno acquistato il suo libro, Sempre con il sorriso, incentrato sulla sua battaglia contro il cancro. Nei giorni scorsi il volume sarebbe salito al nono posto tra i libri più venduti.

La vita privata

Oggi la showgirl sembra aver trovato la serenità accanto a Alessandro Tulli, con cui lei stessa non ha fatto segreto che, un giorno, le piacerebbe allargare la famiglia. Al momento Carolina Marconi si sta sottoponendo ad alcune cure per via del cancro che le impedirebbero di cercare una gravidanza. La showgirl ha confessato che farà comunque tutto il possibile in futuro per realizzare il sogno di avere un bambino:

“Ieri parlando con il mio oncologo, visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza. Ma alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante: ‘vediamo…'”, ha detto la showgirl in merito a ciò che le avrebbero detto i medici sulla questione.