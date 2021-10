Carola Puddu è una giovanissima ballerina di appena 20 anni. È originaria della Sardegna e attualmente è una ballerina del programma televisivo Amici di Maria de Filippi.

Nonostante la giovane età, alle sue spalle ha già una carriera di tutto rispetto: ha infatti studiato alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi e alla Scuola Nazionale di Danza nella lontana Canada.

Chi è Carola Puddu

Carola Puddu è nata nel 2001 a Selargius in provincia di Cagliari, Sardegna. Il suo talento non passa inosservato e già a 9 anni lascia la sua terra d’origine e parte alla volta di Parigi. Riesce infatti a superare l’esame di ammissione alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi dove vince una borsa di studio della durata di sei mesi. È proprio grazie alla sua maestra di danza, Anna Kukurba, se ha avuto questa grande occasione: infatti lei l’ha spinta a partecipare visto le grandi doti da ballerina.

Dopo aver ricevuto l’esito positivo, Carola si trasferisce a Parigi per intraprendere questa nuova strada e per inseguire il suo sogno. Successivamente arriva un’altra grandissima occasione: il trasferimento in Canada per studiare al Canada’s National Ballet School. Le opportunità a Carola non mancano e sempre in Canada viene assunta in un teatro. Tuttavia purtroppo, il teatro con cui doveva iniziare questa nuova avventura chiude causa Covid-19 e il tutto svanisce in una bolla di sapone.

A settembre 2021 arriva un’altra grande occasione: Carola Puddu viene infatti ammessa alla scuola televisiva di Amici 2021. La maestra di danza classica Alessandra Celentano l’ha fortemente voluta perché, nella giovane Carola, ha fin da subito notato le potenzialità di una giovane ballerina che ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera nel mondo della danza.

Sappiamo benissimo che la Celentano è una professionista e maestra molto esigenze per cui, sapere che proprio lei ha deciso di riservarle un banco significa proprio che, la giovane ballerina ha talento da vendere.

Carola Puddu infortunio

Lo scorso 2018, Carola si è dovuta fermare con la danza per un grave infortunio al ginocchio. Aveva un dolore molto forte e andando da un medico specialista ha scoperto che erano necessari diversi mesi di stop forzato e tempo per curare il proprio fisico da ballerina.

Carola quindi lasciò definitivamente il Canada per fare ritorno nella sua bella terra sarda per recuperare e per riprendere in mano il suo sogno. Superare questa pausa non è stato semplice per Carola ma, nonostante ciò, la voglia di rinascita è stata ancora più grande. Carola infatti, dopo un periodo buio, ritorna a ballare e a svolgere la professione che ama e che la fa sentire viva.