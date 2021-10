Prosegue l’appuntamento pomeridiano con il talent show di Maria De Filippi. Il 29 settembre è stato registrato un nuovo episodio di Amici 21, e le anticipazioni della terza puntata rivelano tanti colpi di scena. L’episodio in questione andrà in onda domenica 3 ottobre 2021.

Amici 2021: anticipazioni terza puntata

Sfide, eliminazioni inattese e tanto lavoro per i concorrenti. Ospite speciale della serata Anna Valle, protagonista della serie tv incentrata sulla danza Luce dei tuoi occhi. Nel dettaglio, ci sono state quattro sfide nel corso di questo nuovo appuntamento che sarà trasmesso domenica pomeriggio a partire dalle 14.

Ballo

Si apre la puntata con il ballo di Dario. Per prima cosa i professori hanno scelto contro chi farlo sfidare tra Christian e Carola.

Proprio la Celentano ha spinto Carola a offrirsi volontaria per la sfida ritenendola capace di battere l’altro ballerino: così è stato.

Occhi puntati anche su Mirko, che si è esibito nel corso della registrazione ed ha convinto la prof Alessandra Celentano a ridargli la maglia. Veronica Peparini, però, ha chiesto una sfida immediata tra Mirko e Dario: quest’ultimo ha avuto la meglio e, di conseguenza, Mirko ha lasciato definitivamente Amici. Nonostante l’eliminazione, i prof hanno scelto di dare una borsa di studio all’allievo eliminato.

Canto

Spazio anche per i cantanti. Nel corso della registrazione c’è stata la sfida Flaza contro Gea, vinta dalla prima con il suo brano inedito Malefica. Anche Kandy che si è esibito in studio, presentando il suo brano inedito. La performance, tuttavia, non ha convinto Rudy Zerbi che ha scelto di abbassare la leva della sfida immediata. Kandy è stato così eliminato dal programma di Maria De Filippi e, al suo posto, c’è stato l’ingresso del nuovo allievo Giacomo.

Una terza puntata davvero ricca: erano presenti anche alcune radio, Radio 101 e RTL 102.5, per ascoltare gli inediti di alcuni ragazzi. A tal proposito hanno cantato Alex, Nicol e Tommaso, ma solo Alex ha ricevuto l’ok alla trasmissione in radio da parte di R101.

La conferma delle maglie

LDA aveva la maglia sospesa per scelta di Rudy poiché si era lamentato in settimana del produttore musicale. In puntata ha cantato il suo inedito e ha ripreso la maglia. Inder, invece, ha cantanto Pazzeska di Miss Keta riscritta da lui. La Pettinelli gli ha confermato la maglia, ma ha ricevuto ancora critiche da Zerbi.

Mattias ha ballato dopo la dimostrazione di Andreas e gli è stata confermata la maglia. I giudici si sono espressi positivamente, ma la Celentano ha suggerito che dovrebbe essere più espressivo. Albe, invece, ha cantato una canzone degli One Direction, apprezzato da tutti. Anche Elisabetta ha avuto la conferma della maglia, con qualche riserva da parte di Rudy.

Mattia ha ballato, confermando la maglia e ricevendo complimenti unanimi. Christian ha convinto tutti tranne Veronica Peparini, ma ha comunque ancora la maglia. Luigi ha cantato una cover con la chitarra e gli è stata confermata la maglia.

Infine le anticipazioni di Amici 21 si concludono con Rea che ha cantato Mi sono innamorato di te, confermando la maglia. Ma ad Anna Pettinelli non sono piaciuti i suoi gusti musicali. Grande assente Serena, che non si è esibita in studio, probabilmente per un piccolo infortunio.