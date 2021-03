Chi è Carlos Cuevas, giovane attore spagnolo che si sta affermando a livello internazionale. La biografia dell’attore di Leonardo e Qualcuno deve morire.

Chi è Carlos Cuevas

L’attore Carlos Cuevas è nato nel paese di Montcada i Reixac, in Catalogna, Spagna il 27 dicembre 1995.

A soli cinque anni inizia le sue prime esperienze nel mondo della recitazione, partecipando a vari spot televisivi. Nel 2005 poi esordisce in televisione diventando subito noto al pubblico spagnolo nella serie tv Ventdelplà. In quest’ultima il giovane attore veste i panni di Biel Delmàs, ruolo che interpreterà per altre stagioni della serie fino al 2010. Cuevas debutta al cinema a quattordici anni nel film Cruzando el límite e, qualche anno dopo, lavora anche in teatro facendo varie esperienze.

Altre produzioni ai quali il giovane attore spagnolo ha partecipato sono: la serie tv Luna, el misterio de Calenda nel 2021; il film tv Barcelona nel 2014; Ahora o nunca l’anno successivo; in alcuni episodi della serie tv El ministerio del tiempo; Merlí, la serie tv che unisce dramma adolescenziale e filosofia; nel 2019 ha recitato in Gente que viene y bah e le serie tv Cuéntame e 45 revoluciones.

Vita privata e curiosità

Carlos Cuevas è diventato famoso a livello internazionale grazie alla miniserie tv Qualcuno deve morire, distribuita su Netflix. Nella serie Cuevas veste i panni di Alonso Aldama e recita al fianco di Ester Exposito, la Carla di Elite. Nel 2021 inoltre entra nel cast della serie Leonardo, affiancando l’attrice italiana Matilda De Angelis e Aidan Turner.

Nel 2020 frequenta l’Università di Barcellona per laurearsi in studi letterari. Segue il calcio ed è tifoso del club FC Barcelona. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2019 ha dichiarato di non essere fidanzato e di concentrarsi sul suo lavoro.